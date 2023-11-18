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Армения — Уэльс: где смотреть матч квалификации Евро-2024 18 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Армения — Уэльс 18 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Бен Дэвис, сборная Уэльса.
Фото Global Look Press
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Армения и Уэльс все еще сохраняют шансы отобраться на Евро-2024 — после очной встречи 18 ноября одна из команд, вероятно, лишится возможности поехать в Германию. Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, стартовый свисток французского арбитра Бенуа Бастьена прозвучит в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 16.50 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
18 нояб, 17:00. Republic Stadium (Vazgen Sargsyan) (Ереван)
Армения
Уэльс

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «драконам»: коэффициент на их победу — 1.89, что составляет приблизительно 51% вероятности. Триумф подопечных Александра Петракова доступен за 4.28 (22%). Даже на ничья предложена с меньшей котировкой 3.48 (27%).

В первом круге армяне неожиданно разнесли валлийцев на их стадионе (4:2). Поставить на то, что в предстоящей встрече «горцы» хотя бы не уступят, можно за 1.93.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на превосходство Уэльса:

• победа гостей 1:0 и равенство 1:1 — за 6.20;

• ничья 0:0 — за 6.59.

Тренировка сборной Уэльса. Армения — Уэльс: прогноз на матч квалификации Евро-2024 18 ноября 2023 года

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.68.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 2.02, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.80.

Комбинированный вариант «обе забьют — нет» и ТМ 2.5 оценен в 1.96.

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