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Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Аугсбург» — «Штутгарт»: где смотреть матч бундеслиги 10 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Аугсбург» — «Штутгарт» 10 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Штутгарта».
Фото Global Look Press
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Третья команда Германии «Штутгарт» в 33-м туре бундеслиги отправится на выезд к середняку «Аугсбургу». Игра на стадионе «ВВК-Арена» пройдет 10 мая и начнется в 21.30 по московскому времени. Главный арбитр — Патрик Иттрих. Прямую трансляцию с 21.25 мск покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 3».

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
10 мая, 21:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
Штутгарт

Аналитики букмекерской компании Winline считают подопечных Себастьяна Хенеса фаворитами: их победа идет за 1.83, что составляет приблизительно 54% вероятности. Выигрыш «фуггеров» предложен с котировкой 3.90 (24%), вероятность раздела очков оценена в 4.20 (22%).

Встреча первого круга закончилась разгромной победой «швабов» (3:0). Поставить на то, что «Аугсбург» как минимум не уступит на родном стадионе, можно с коэффициентом 2.02.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка отражают небольшое преимущество «Штутгарта»:

• 1:1 — за 7.40;

• 2:1 — за 7.80;

• 2:2 — за 10.0.

Силас Катомпа Мвумпа (&laquo;Штутгарт&raquo;). «Аугсбург» — «Штутгарт»: «швабы» могут еще сильнее испортить сезон «Баварии»

Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.08, ТМ 3.5 — за 1.72.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.41, обратный вариант дан за 2.73.

Комбинированная ставка на победу гостей и «обе забьют» доступна за привлекательные 2.75.

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