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«Алавес» — «Жирона»: где смотреть матч ла лиги 10 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Алавес» — «Жирона» 10 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Жироны».
Фото Global Look Press
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Идущая на втором месте в ла лиге «Жирона» в 35-м туре отправится на выезд к «Алавесу». Матч состоится 10 мая на стадионе «Мендисорроса», начало в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Хосе Мунуэра Монтеро. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 35-й тур
10 мая, 22:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Жирона

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: их выигрыш предложен с котировкой 2.03, вероятность такого исхода — примерно 48%. Победа «уничтожителей бобов» идет за 3.70 (26%), даже ничья дана за чуть меньшие 3.65 (26%).

В игре первого круга каталонцы без проблем разгромили «Алавес» (3:0) — поставить на непоражение андердога в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.84.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Жироны»:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 — за 7.00;

• 2:1 — за 7.80.

Артем Довбик (&laquo;Жирона&raquo;). «Алавес» — «Жирона»: Довбик забил уже больше Беллингема

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.

Рынок на обмен результативными ударами представлен за 1.71, котировка на вариант «обе забьют — нет» — 2.11.

Комбинированная опция на «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола оценен в солидные 2.07.

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