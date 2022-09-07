«Барселона» попала в сложную группу Лиги чемпионов с «Баварией» и «Интером», но в первом туре сыграет с аутсайдером квартета — «Викторией Пльзень». Матч пройдет 7 сентября на стадионе «Камп Ноу», время начала — 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами: коэффициент на победу «Барселоны» — 1.06, что составляет около 93% вероятности. Успех «Виктории» доступен за 42.0 (2%). Ничья предложена с котировкой 14.5 (5%).

Верите в ультрасенсацию? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 14 500 рублей.

Правда, три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают огромное преимущество хозяев:

• победа «Барсы» 4:0 идет за 4.10;

• 3:0 — за 5.80;

• успех 2:0 — за 6.80.

«Барселона» вместе с «Реалом» — самые результативные команды чемпионата Испании: после четырех туров у них по 11 забитых мячей. Особенно мощно в Каталонии начал Роберт Левандовски: у поляка уже пять голов в чемпионате, остальные партнеры забили максимум по одному.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 1.10, ИТМ1 (1.5) — за 6.90. Эти рынки на «Викторию» предложены за 8.60 и 1.07 соответственно.

Эксперты слабо верят в то, что в предстоящей игре отличатся обе команды. Коэффициент на это — 2.65. «Обе забьют — нет» можно оформить за 1.48.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Виктория Пльзень» 7 сентября 2022 года

«Виктория» попала в группу с тремя европейскими грандами и не имеет шансов даже на третье место. Команда еще ни разу не проигрывала в этом сезоне во всех турнирах, а в последних трех матчах одержала сухие победы. Правда, класс игроков «Барселоны» намного выше. Сине-гранатовые имеют отличные шансы уверенно начать групповой этап Лиги чемпионов. Каталонцы хорошо действуют в атаке и практически не пропускают — всего один мяч за четыре тура чемпионата.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 1.63.