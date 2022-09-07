Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

7 сентября, 17:15

«Барселона» — «Виктория Пльзень»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Виктория Пльзень» 7 сентября 2022 года
Артемий Кутейников
Гави («Барселона»).
Фото Global Look Press

«Барселона» попала в сложную группу Лиги чемпионов с «Баварией» и «Интером», но в первом туре сыграет с аутсайдером квартета — «Викторией Пльзень». Матч пройдет 7 сентября на стадионе «Камп Ноу», время начала — 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа C
07 сент, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
5:1
Виктория Пл

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами: коэффициент на победу «Барселоны» — 1.06, что составляет около 93% вероятности. Успех «Виктории» доступен за 42.0 (2%). Ничья предложена с котировкой 14.5 (5%).

Верите в ультрасенсацию? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 14 500 рублей.

Правда, три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают огромное преимущество хозяев:

• победа «Барсы» 4:0 идет за 4.10;

• 3:0 — за 5.80;

• успех 2:0 — за 6.80.

«Барселона» вместе с «Реалом» — самые результативные команды чемпионата Испании: после четырех туров у них по 11 забитых мячей. Особенно мощно в Каталонии начал Роберт Левандовски: у поляка уже пять голов в чемпионате, остальные партнеры забили максимум по одному.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 1.10, ИТМ1 (1.5) — за 6.90. Эти рынки на «Викторию» предложены за 8.60 и 1.07 соответственно.

Эксперты слабо верят в то, что в предстоящей игре отличатся обе команды. Коэффициент на это — 2.65. «Обе забьют — нет» можно оформить за 1.48.

Хвича Кварацхелия. «Наполи» — «Ливерпуль»: Хвича отправит команду Клоппа в нокдаун?

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Виктория Пльзень» 7 сентября 2022 года

«Виктория» попала в группу с тремя европейскими грандами и не имеет шансов даже на третье место. Команда еще ни разу не проигрывала в этом сезоне во всех турнирах, а в последних трех матчах одержала сухие победы. Правда, класс игроков «Барселоны» намного выше. Сине-гранатовые имеют отличные шансы уверенно начать групповой этап Лиги чемпионов. Каталонцы хорошо действуют в атаке и практически не пропускают — всего один мяч за четыре тура чемпионата.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 1.63.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Виктория (Пльзень)
1
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Главной целью «Барселоны» в этом сезоне является победа в ла лиге
Месси: «Лигу чемпионов сложно выиграть. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира»
«Ницца» и «Марсель» проведут по матчу без зрителей в еврокубках. Клубы наказаны за поведение фанатов
«Ювентус» в жесточайшем кризисе за 15 лет. Дошло до того, что в клуб сватают экс-тренера «Спартака»
Солер: «Все в «ПСЖ» хотят выиграть Лигу чемпионов»
УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в Америке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Наполи» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

«Атлетико» — «Порту»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире