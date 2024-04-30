30 апреля «Бавария» сыграет в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Реала». Поединок состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline назвали фаворитами хозяев. На триумф мюнхенцев предложен коэффициент 2.50, что соответствует 39% вероятности. Ничья идет за 3.70 (26%), успех мадридцев — за 2.75 (35%).

На выход «Баварии» в финал выставили котировку 2.64, на бланкос — 1.54.

Команда Томаса Тухеля не уступила в 15 домашних матчах Лиги чемпионов подряд. На продолжение удачной серии (1Х) можно сыграть за 1.49. «Реал» не проиграл в нынешнем плей-офф ни разу — рынок Х2 дали за 1.58.

Победа немецкого клуба с форой (0) оценена в 1.83. Та же опция на сливочных — в 1.99.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.20.

Обмен голами представлен в линии за 1.52, обратный вариант — за 2.53.

В компании Winline подсчитали, что самый вероятный итог противостояния — 1:1. Сыграть на этот счет можно за 6.20.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3 000 рублей