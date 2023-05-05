5 мая в матче 31-го тура бундеслиги сойдутся «Байер» и «Кельн». Игра пройдет в Леверкузене на «Бай-Арене» и начнется по свистку арбитра Феликса Цвайера в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.25 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.66, что составляет примерно 59% вероятности. Успех «козлов» доступен с котировкой 5.17 (18%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 4.18 (22%).

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Правда, «Кельн» — не самый удобный соперник для клуба из Леверкузена. «Фармацевты» обыграли «козлов» лишь однажды в трех последних встречах в бундеслиге — в первом круге текущего сезона (2:1). Взять непоражение гостей можно за 2.30.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты противостояния все же отражают превосходство хозяев:

• ничья 1:1 идет за 7.75;

• победа «Байера» 1:0 — за 8.00;

• за 8.25 — успехи хозяев 2:0 и 2:1.

Аналитики ждут яркий матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20. Этот рынок заходил в семи из 10 последних столкновений команд в чемпионате Германии.

Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Байер» — «Кельн

«Фармацевты» в 2023-м показывают отличные результаты: с начала года уступили только четыре раза, а сейчас вышли на 14-матчевую беспроигрышную серию (10 побед). Парни Хаби Алонсо немало забивают: на отрезке без поражений наколотили 30 мячей.

«Кельн» выступает далеко не так стабильно: за те же 14 последних игр во всех соревнованиях добыл всего три виктории. Важное значение имеет и место проведения встречи. На домашнем стадионе «Байер» искрит в атаке — в пяти из последних шести поединков во всех турнирах побеждал с разницей минимум в два гола.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 2.11.

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