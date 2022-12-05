5 декабря первый матч плей-офф чемпионата мира в Катаре проведет один из главных фаворитов турнира — сборная Бразилии. Игра пройдет на арене «Стадион 974», арбитр Клеман Тюрпен из Франции даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», эфир начнется в 21.45 мск. Также игры чемпионата мира показывает онлайн-платформа «Кинопоиск».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у пентакампеонов не должно возникнуть проблем: поставить на победу «Селесао» в основное время можно с коэффициентом 1.30, вероятность — около 76%. Выигрыш Южной Кореи предложен с котировкой 11.5 (8%), ничья идет за гораздо более реалистичные 5.90 (16%).

Ждете упорную борьбу? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха принесет 5900 рублей.

Правда, три наиболее ожидаемых экспертами исхода встречи включили исключительно победы бразильцев:

• успех 2:0 идет за 5.30;

• 1:0 — за 6.10;

• разгром 3:0 — за 6.80.

В июне команды провели товарищеский матч, который закончился яркой победой Бразилии 3:0. Ждете еще одну результативную игру? Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.18.

«Азиатские тигры» в Катаре уже сдержали крепкий Уругвай (0:0) и обыграли мощную Португалию (2:1). Поставить на то, что корейцы как минимум не уступят бразильцам в основное время, можно с коэффициентом 3.90.

Корея в двух из трех матчей в Катаре забила по два гола. Индивидуальный тотал азиатов больше 1.5 мяча предложен за 6.70, ИТМ2 (1.5) — за 1.11.

Эти рынки на «Селесао» идут с котировками 1.70 и 2.15 соответственно. К игре с «Азиатскими тиграми» восстановился капитан бразильцев Неймар — один из лучших нападающих мира.

Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 2.43, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.56.