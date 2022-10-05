5 октября в матче третьего тура Лиги чемпионов «Челси» примет «Милан» на «Стэмфорд Бридж». Матч стартует в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — 21.45 мск. Рассудит команды голландец Данни Маккеле.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы хозяев на победу выше. Поставить на «Челси» можно с котировкой 1.71, это примерно 58% вероятности исхода. «Мирный» результат оценили в 4.00 (25%), победу «Милана» — в 5.20 (17%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 4000 рублей.

Считаете, что «Милан» не уступит в Лондоне? Оформите ставку за 2.20.

Эксперты допускают минимум два мяча от «Челси», коэффициент на ИТБ1 (1.5) — 1.78. А вот такая же результативность от «Милана» сомнительна, ее оценили в 3.50.

Однозначно определиться с результативностью матча трудно — тотал больше 2.5 мяча идет за 1.88, в то время как обратный исход — за 1.98.

С вариантом «обе забьют» все тоже неоднозначно — он предложен за 1.86, а «обе забьют — нет» за 1.94.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу синих за 6.80.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Милан»

«Челси» в этом сезоне — сплошное разочарование для болельщиков. Лигу чемпионов беда не миновала — синие расположились на последнем месте. И совершенно заслуженно — лондонцы забили всего один мяч в двух играх, играя против слабых команд.

Но и от «Милана» в этой встрече тяжело ждать результата — «россонери» приедут в Англию без трех игроков основы. Эрнандес, Меньян и Салемакерс по разным причинам игру пропустят. Получится ли без них добыть результат? Все возможно, но искрометной игры в матче никакущего «Челси» и обескровленного «Милана» ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.98.