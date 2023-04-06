6 апреля ЦСКА и СКА в Москве проведут третий матч серии 1/2 финала плей-офф КХЛ. Встреча на «ЦСКА Арене» стартует в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Начало трансляции в 19.15 мск. Пока команды идут бок-о-бок — счет в серии 1:1.

ЦСКА — небольшой фаворит предстоящего матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На успех московских армейцев выставлен коэффициент 2.27, что приблизительно 44% вероятности. Триумф СКА доступен за 3.05 (32%), ничья — за 3.91 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае, если команды не выявят победителя, выигрыш составит 3910 рублей.

СКА не проиграл ЦСКА в основное время три последних матча. На то, что это случится снова, котировка — 1.63.

В пяти из шести предыдущих встреч соперники сыграли «низ». Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.06.

Кто откроет счет в матче? ЦСКА — 1.78, СКА — 2.02. В предыдущих четырех матчах первую шайбу забрасывали москвичи.

В последних четырех очных играх СКА забрасывал сопернику минимум две шайбы. ИТБ2 (1.5) доступен за 1.44, ИТБ2 (2) — за 1.77.

Победу ЦСКА с учетом овертайма можно взять за 1.71, СКА — за 2.13.

Хотя команда Федорова лидирует по котировкам в ближайшем матче, фаворитом всего противостояния считается СКА. На проход коллектива Романа Ротенберга в решающий раунд плей-офф коэффициент — 1.82. На успех армейцев Москвы — 1.98.