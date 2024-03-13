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13 марта, 17:35

FONBET, РФС и «ЛизаАлерт» провели акцию в поддержку пропавших детей

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На матч FONBET Кубка России ЦСКА — «Ростов» футболисты обеих команд вышли с фотографиями пропавших детей. Акция проходит в рамках социального проекта «Футбол помогает» при поддержке «ДоброFON» и РФС.

По итогам матча «ДоброFON» умножила на 100 число зрителей матча (10 969 человек) и пожертвовала получившуюся сумму в размере 1 096 900 рублей в Центр поиска пропавших людей ЦППЛ.

Акция в поддержку проекта «Футбол помогает» проходит на ответных матчах Пути РПЛ FONBET Кубка России. В четверг акцию поддержат футболисты «Локомотива», «Спартака», «Балтики» и «Оренбурга».

Благотворительная программа «ДоброFON» существует с 2019 года. За это время было реализовано свыше 200 социально значимых проектов и перечислено более 400 млн рублей на оказание адресной помощи больницам, домам престарелых, детским домам, интернатам и приютам, реабилитационным центрам, а также ветеранам ВОВ и спорта.

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