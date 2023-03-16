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«Фрайбург» — «Ювентус»: прогноз на матч Лиги Европы 16 марта 2023 года

Прогноз на матч 1/8 Лиги Европы «Фрайбург» — «Ювентус» 16 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Душан Влахович.
Фото Global Look Press
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16 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Фрайбург» встретится с «Ювентусом». Игра состоится в Германии на «Европа-парк Штадион» и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире с 20.40 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Главным арбитром назначен Сердар Гезюбююк из Нидерландов. Первый матч завершился минимальной победой туринцев — 1:0.

Лига Европы. 1/8 финала
16 мар, 20:45. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
Ювентус

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали «Ювентус» фаворитом встречи. На победу итальянской команды можно поставить с коэффициентом 2.43, что приблизительно 41% вероятности успеха. Ничья предложена за 3.28 (29%), а триумф «Фрайбурга» — за 3.13 (30%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 3280 рублей в случае благоприятного исхода.

Эксперты тяжело верят в проход немцев в четвертьфинал — поставить на это событие можно лишь за 4.12. На «Ювентус» котировка — 1.22.

Оба клуба забили в восьми из 10 последних матчей. Обмен голами доступен за 2.00. Обратный рынок предложен за 1.82.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 идет за 6.04;

  • нулевая ничья — за 6.34;

  • минимальная победа «Ювентуса» 1:0 — за 7.08.

Три из пяти последних матча итальянской команды пробили «верх» по голам. У «Фрайбурга» — только один из пяти. На тотал больше 2.5 мячей предложено поставить за 2.34, ТМ 2.5 доступен за 1.64.

Наиболее вероятный автор забитого гола — Душан Влахович из «Ювентуса». Мяч сербского страйкера идет за 2.90.

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Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Фрайбург» — «Ювентус»

«Фрайбург» проводит мощный сезон в Германии: клуб охотится за местом в четверке и путевкой в Лигу чемпионов. Команда Кристиана Штрайха — одна из лучших в бундеслиге на своем поле: восемь побед и всего одно поражение. В Лиге Европы и Кубке Германии — ни одного проигрыша. В последний раз на «Европа-парк Штадион» «Фрайбург» уступил еще в августе — «Боруссии» Д (1:3). А сейчас в чемпионате клуб вовсе идет на серии из пяти матчей без поражений — пропустил всего три мяча.

После снятия 15 очков в серии А победа в Лиге Европы для «Ювентуса» — цель номер один, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Но команда Массимилиано Аллегри страдает от потери концентрации. В последнем матче против «Сампдории» (4:2) клуб со дна таблицы ушел со счета 0:2, забив два мяча за две минуты. Две недели назад «Юве» самому пришлось отыгрываться с 0:2 в дерби с «Торино» (4:2). А на прошлой «старая синьора» уступила «Роме» (0:1), хотя римляне наиграли на 0.13 xG.

Но у «Ювентуса» одна из лучших оборон в Италии (лишь 22 пропущенных), а у «Фрайбурга» — второй с конца показатель по забитым мячам (37) среди команд из первой половины таблицы бундеслиги.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.64.

Футбол
Лига Европы УЕФА
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ФК Фрайбург
ФК Ювентус
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