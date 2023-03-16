16 марта «Ференцварош» и «Байер» определят четвертьфиналиста Лиги Европы. Ответный матч 1/8 финала пройдет на «Пушкаш Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 22.45 мск будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Главным арбитром назначен португалец Артур Соареш Диаш. Первый матч завершился победой «аспириновых» — 2:0.

«Байер» — фаворит встречи, по данным букмекерской компании Olimpbet. Победу немцев в основное время можно взять за 2.06, вероятность исхода приблизительно 48%. Ничья оценена в 3.64 (26%), успех «Ференцвароша» тоже в 3.64 (26%).

Если поставить 1000 рублей на ничью или на победу хозяев, то можно получить 3640 рублей в случае благоприятного исхода.

Аналитики совсем не верят в проход команды Станислава Черчесова в четвертьфинал. Это событие идет за 9.50, успех «Байера» — за мизерные 1.05.

«Байер» — самая пропускающая команда первой половины таблицы бундеслиги (39). Но и «Ференцварош» сохранил ворота сухими лишь в двух из девяти поединков в рамках Лиги Европы. Обмен голами предложен за 1.68. Обратный рынок доступен за 2.21.

Три самых вероятных результата встречи, по версии аналитиков:

ничья 1:1 — за 6.68;

победа «аспириновых» 1:0 или 2:1 — за 9.00.

Шесть из восьми последних матчей леверкузенцев пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.09.

На гол лучшего бомбардира «Байера» Муссы Диаби можно поставить за 2.34.

Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Байер»

«Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом в 11 очков, но в последнее время команда Черчесова растеряла форму. У нее всего одна победа в шести последних матчах во всех турнирах. А еще в предыдущем туре «Ференцварош» проиграл дома «Академии Пушкаша» — это первое поражение клуба в чемпионате Венгрии с октября и первое в сезоне на своем поле. Кроме того, у парней Станислава Саламовича очень плохо идут дела в еврокубках: всего одна победа при трех поражениях в пяти матчах, последние два проиграли всухую.

«Байер» валился почти весь февраль: в пяти играх четыре поражения. Но с конца прошлого месяца «аспириновые» непобедимы: четыре выигрыша и ничья. Правда, команда Хаби Алонсо много пропускает: вынула мяч из сетки в девяти из 10 поединков подряд.

Вероятно, на домашней арене «Ференцварош» все-таки распечатает нестабильную оборону «Байера». Но атака леверкузенцев — одна из четырех лучших в бундеслиге (43), команда забила в шести из восьми последних выездных играх. Так что вряд ли парни Черчесова сохранят ворота в неприкосновенности и избегут поражения.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.71.