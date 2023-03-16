0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Ференцварош» — «Байер»: Черчесова и компанию не ждет ничего хорошего в ответном матче

Прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер» 16 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

16 марта «Ференцварош» и «Байер» определят четвертьфиналиста Лиги Европы. Ответный матч 1/8 финала пройдет на «Пушкаш Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 22.45 мск будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Главным арбитром назначен португалец Артур Соареш Диаш. Первый матч завершился победой «аспириновых» — 2:0.

Лига Европы. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
Байер

«Байер» — фаворит встречи, по данным букмекерской компании Olimpbet. Победу немцев в основное время можно взять за 2.06, вероятность исхода приблизительно 48%. Ничья оценена в 3.64 (26%), успех «Ференцвароша» тоже в 3.64 (26%).

Если поставить 1000 рублей на ничью или на победу хозяев, то можно получить 3640 рублей в случае благоприятного исхода.

Аналитики совсем не верят в проход команды Станислава Черчесова в четвертьфинал. Это событие идет за 9.50, успех «Байера» — за мизерные 1.05.

«Байер» — самая пропускающая команда первой половины таблицы бундеслиги (39). Но и «Ференцварош» сохранил ворота сухими лишь в двух из девяти поединков в рамках Лиги Европы. Обмен голами предложен за 1.68. Обратный рынок доступен за 2.21.

Три самых вероятных результата встречи, по версии аналитиков:

  • ничья 1:1 — за 6.68;

  • победа «аспириновых» 1:0 или 2:1 — за 9.00.

Шесть из восьми последних матчей леверкузенцев пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.09.

На гол лучшего бомбардира «Байера» Муссы Диаби можно поставить за 2.34.

&laquo;Фейеноорд&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Шахтер&raquo;. «Фейеноорд» — «Шахтер»: прогноз на матч Лиги Европы 16 марта 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Байер»

«Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом в 11 очков, но в последнее время команда Черчесова растеряла форму. У нее всего одна победа в шести последних матчах во всех турнирах. А еще в предыдущем туре «Ференцварош» проиграл дома «Академии Пушкаша» — это первое поражение клуба в чемпионате Венгрии с октября и первое в сезоне на своем поле. Кроме того, у парней Станислава Саламовича очень плохо идут дела в еврокубках: всего одна победа при трех поражениях в пяти матчах, последние два проиграли всухую.

«Байер» валился почти весь февраль: в пяти играх четыре поражения. Но с конца прошлого месяца «аспириновые» непобедимы: четыре выигрыша и ничья. Правда, команда Хаби Алонсо много пропускает: вынула мяч из сетки в девяти из 10 поединков подряд.

Вероятно, на домашней арене «Ференцварош» все-таки распечатает нестабильную оборону «Байера». Но атака леверкузенцев — одна из четырех лучших в бундеслиге (43), команда забила в шести из восьми последних выездных играх. Так что вряд ли парни Черчесова сохранят ворота в неприкосновенности и избегут поражения.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.71.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Байер
ФК Ференцварош
0
Читайте также
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Жамнов — новый главный тренер в «Спартаке»
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Лучший игрок «Салавата Юлаева» Хмелевски остается в клубе
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
«Динамо» вылетело. Это провал?
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фейеноорд» — «Шахтер»: прогноз на матч Лиги Европы 16 марта 2023 года

«Фрайбург» — «Ювентус»: прогноз на матч Лиги Европы 16 марта 2023 года