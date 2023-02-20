В понедельник, 20 февраля, «Хетафе» и «Валенсия» сыграют в 22-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и начнется в 23.00 по московскому времени. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Начало трансляции в 22.50 мск. Матч обслужит арбитр Марио Мелеро Лопес.

Букмекеры не выявили явного фаворита встречи. На победу «Хетафе» можно поставить за 2.85, это примерно 34% вероятности исхода. Выигрыш «Валенсии» оценен в 2.90 (33%). На ничью предложен такой же коэффициент — 2.90 (33%).

Если поставить на ничью или на победу «летучих мышей» 1000 рублей, то можно выиграть 2900 рублей. Прибыль в таком случае составит 1900 рублей.

В среднем в матчах «Хетафе» и «Валенсии» забивается 3.03 мяча. На ближайшую встречу тотал больше 2.5 гола доступен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.40.

«Валенсия» пропустила в шести последних матчах, «Хетафе» — в семи. На то, что обе команды не уйдут с поля без голов, можно поставить за 2.36. Ставка на «обе забьют — нет» оценена в 1.59.

Три наиболее вероятных результата:

победа «Хетафе» 1:0 или ничья 1:1 за 5.80;

триумф"Валенсии" 1:0 — за 5.90.

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Хетафе» — «Валенсия»

У «Хетафе» ужасная реализация — всего 18 мячей в 21 встрече и безвыигрышная серия из семи матчей в 2023 году. Темно-синие в тройке худших клубов Испании по результатам, показанным дома: всего две победы при пяти поражениях и четырех ничьих. Разница мячей удручает — 10:14.

«Валенсия» же входит в топ-3 слабейших команд Испании по очкам, набранным на выезде: всего шесть баллов в десяти встречах. В гостях «летучие мыши» победили всего один раз, забили восемь мячей и пропустили 14.

Спасти «Валенсию» призван новый главный тренер Рубен Бараха, которого назначили несколько дней назад. Пока он только ищет подход к игрокам.

«Хетафе» в двух последних поединках вырвал очки у «Атлетико» и «Райо Вальекано» (оба — по 1:1). Несмотря на победу «Валенсии» в первом круге (5:1), история встреч тоже говорит в пользу хозяев: команда Кике Флореса не проиграла в шести из восьми последних очных игр.

Рекомендуемая ставка: победа «Хетафе» с форой (0) за 1.92.