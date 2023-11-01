1 ноября «Динамо» из Владивостока приедет в гости к «Химкам» в шестом раунде Кубка России на этапе Пути регионов. Встреча состоится на «Арене Химки» и начнется в 16.00 по московскому времени. Соперников рассудит арбитр Роман Сафьян. В прямом эфире с 15.55 мск поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: победу «Химок» в основное время оценили в 1.21, это около 75% вероятности. На успех дальневосточников предложили коэффициент 11.75 (9%). «Мирный» результат идет за 6.23 (16%).

Вариант «обе забьют» доступен за 2.11, обратный рынок — за 1.73. Тотал больше трех голов можно сыграть за 1.79, ТМ 3 — за 1.92.

В нынешнем розыгрыше Кубка России команды не пропустили ни разу. На сухарь красно-черных дали за 1.89. Эта же опция на «Динамо» имеется за 8.75.

Два поединка приморцев на этапе Пути регионов из четырех завершились нулевой ничьей в основное время. На повторение этого счета представлена котировка 16.75.

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Динамо Владивосток»

На «Арене Химки» встретятся обладатели крепкой обороны — в текущей кубковой кампании ни красно-черные, ни дальневосточники не пропустили пока ни разу. А еще соперников объединяет тренд на «низовые» поединки — таким образом клуб из Подмосковья остановил 2DROTS (2:0) и «Уфу» (1:0). Приморцы с одинаковым счетом прошли «Иркутск» и «Динамо Барнаул» (0:0, пен 4:2), игры с «Тюменью» (2:0) и «Ротором» (1:0) тоже не получились яркими.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.94 (если забьют ровно трижды, случится возврат).

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