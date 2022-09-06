Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

6 сентября, 19:15

«Интер» — «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года

Прогноз на матч ЛЧ «Интер» — «Бавария» 7 сентября 2022 года
Евгений Коростелев
Мануэль Нойер.
Фото Global Look Press

7 сентября состоится топовый матч в Лиге чемпионов — «Интер» примет в Милане «Баварию». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск. Обслужит встречу французский арбитр Клеман Тюрпен.

Лига чемпионов. Группа C
07 сент, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:2
Бавария

«Бавария» — приличный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу мюнхенского суперклуба можно поставить с коэффициентом 1.87, что примерно 53% вероятности исхода. Ничью предложено оформить за 4.20 (22%), успех «Интера» — за чуть меньшие 4.00 (25%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход, если он случится, принесет выигрыш в 4200 рублей.

Вариант «Интер» не проиграет" доступен за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча идет за скромные 1.48, ТМ 2.5 — за 2.65. В матчах с участием «нерадзурри» «верх» по голам прошел в 100% случаев, у мюнхенцев — в 58%.

Эксперты уверены, что команды забьют в обе стороны: на обмен голами коэффициент 1.50, на обратный исход — 2.60.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 8.20.

Хвича Кварацхелия. «Наполи» — «Ливерпуль»: Хвича отправит команду Клоппа в нокдаун?

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Бавария»

«Интер» на старте сезона обыгрывает только аутсайдеров, а вот командам среднего и выше уровня неизменно проигрывал: и «Лацио», и «Милан» забили «нерадзурри» по три мяча. Очевидно, что с обороной Симоне Индзаге не в ладах, потому что всего один сухой матч из пяти — слишко мало для вице-чемпиона Италии.

«Бавария» тоже притормозила в последних играх, дважды подряд сыграв вничью, но все-таки мюнхенцы владели в каждом случае колоссальным преимуществом и недобрали очки только из-за смазанной реализации. С «Интером» можно будет поправить ситуацию.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» за 1.87.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«ПСЖ» — «Ювентус»: где смотреть матч Лиги чемпионов 6 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

«Наполи» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире