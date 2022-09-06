7 сентября состоится топовый матч в Лиге чемпионов — «Интер» примет в Милане «Баварию». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск. Обслужит встречу французский арбитр Клеман Тюрпен.

«Бавария» — приличный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу мюнхенского суперклуба можно поставить с коэффициентом 1.87, что примерно 53% вероятности исхода. Ничью предложено оформить за 4.20 (22%), успех «Интера» — за чуть меньшие 4.00 (25%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход, если он случится, принесет выигрыш в 4200 рублей.

Вариант «Интер» не проиграет" доступен за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча идет за скромные 1.48, ТМ 2.5 — за 2.65. В матчах с участием «нерадзурри» «верх» по голам прошел в 100% случаев, у мюнхенцев — в 58%.

Эксперты уверены, что команды забьют в обе стороны: на обмен голами коэффициент 1.50, на обратный исход — 2.60.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 8.20.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Бавария»

«Интер» на старте сезона обыгрывает только аутсайдеров, а вот командам среднего и выше уровня неизменно проигрывал: и «Лацио», и «Милан» забили «нерадзурри» по три мяча. Очевидно, что с обороной Симоне Индзаге не в ладах, потому что всего один сухой матч из пяти — слишко мало для вице-чемпиона Италии.

«Бавария» тоже притормозила в последних играх, дважды подряд сыграв вничью, но все-таки мюнхенцы владели в каждом случае колоссальным преимуществом и недобрали очки только из-за смазанной реализации. С «Интером» можно будет поправить ситуацию.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» за 1.87.