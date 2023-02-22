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«Интер» — «Порту»: прогноз на матч Лиги чемпионов 22 февраля 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Порту» 22 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Интера» в матче с «Удинезе».
Фото Global Look Press
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22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся «Интер» и «Порту». Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», арбитр Срджан Йованович из Сербии даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Порту

Букмекеры отдали предпочтение «нерадзурри»: на победу хозяев предложен коэффициент 1.73, что составляет примерно 56% вероятности. Выигрыш «драконов» доступен за 5.60 (17%). Даже на ничью котировка заметно ниже — 3.70 (27%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на успех «Порту» при благоприятном исходе принесет 5600 рублей.

Также вы можете сделать ставку на команду, которая, по вашему мнению, победит во всем двухматчевом противостоянии. Проход «Интера» можно взять за 1.65, португальцев — за 2.32.

Три наиболее вероятных результата встречи отражают преимущество итальянцев:

• победа «Интера» 1:0 идет за 5.80;

• ничья 1:1 — за 6.80;

• успех «нерадзурри» 2:0 — за 7.00.

Эксперты считают, что предстоящий матч вряд ли получится результативным: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.77.

Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 2.06, «обе забьют — нет» — за 1.76.

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Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Порту» 22 февраля 2023 года

Обе команды подошли к матчу в хорошей форме: «Порту» не проигрывает на протяжении 22 матчей во всех турнирах, «Интер» уступил лишь один раз за последние 13 матчей во всех соревнованиях. При этом сейчас команды не слишком много забивают: «драконы» за последние восемь матчей во всех турнирах лишь раз забили больше двух мячей, «нерадзурри» — за такое же количество игр дважды отличились больше двух раз. К тому же старт плей-офф ЛЧ оказался тусклым: лишь в одном из первых четырех матчей 1/8 финала команды на двоих забили больше одного мяча, да и то всего два.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 — за 1.77.

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