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«Карабах» — «Линкольн»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 19 июля 2023 года

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Карабах» — «Линкольн» 19 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Марко Вешович («Карабах»).
Фото Global Look Press
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19 июля «Карабах» примет «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара в ответной игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Баку и начнется в 19.00 по московскому времени. Посмотреть ее легально в России не получится. Поединок обслужит бригада рефери Эльдорьяна Хамити из Албании. Первый матч завершился в пользу команды из Азербайджана (2:1).

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
19 июл, 19:00. Azersun Arena (Баку)
Карабах
Линколн

В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами. На победу «скакунов» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.11, вероятность такого исхода — примерно 86%. Ничья доступна за 9.50 (10%), успех «Линкольна» — за фантастические 25.00 (4%).

Верите, что гости преподнесут сюрприз и оформят камбэк после домашнего поражения? Ставка в 1000 рублей на «Ред Импс» в случае их триумфа обернется выплатой в 25 000 рублей.

Аналитики ждут результативный матч: тотал больше трех мячей оценен в 1.75, ТМ 3 — за 2.06.

В первом поединке команда из Баку не уберегла ворота и пропустила первой, но затем пробила андердога дважды. Обмен голами в ответке предлагают взять за 2.85, обратный рынок — за 1.43.

Четыре наиболее вероятных разновидности счета, по версии экспертов, говорят в пользу сухой виктории «скакунов»:

  • 2:0 — за 4.59;

  • 3:0 — за 4.76;

  • 1:0 и 4:0 — за 6.46.

&laquo;Динамо Тбилиси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Астана&raquo;. «Динамо Тбилиси» — «Астана»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 19 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Карабах» — «Линкольн»

Чемпионы Азербайджана стартовали в отборе Лиги чемпионов не слишком уверенно: неожиданно пропустили от «Ред Импс» первыми, ушли на перерыв уступая в счете, а победный гол вонзили только на четвертой минуте компенсированного времени. Объяснение простое: парни Гурбана Гурбанова только набирают форму — вышли из отпуска совсем недавно и этим летом играли только товарищеские матчи.

Класс «Карабаха», несомненно, выше: начиная с сезона-2014/15 он неизменно участвует в групповом этапе одного из еврокубков. «Линкольн» явно не тот соперник, что снимет «скакунов» с пробега. Но это не значит, что клуб из Гибралтара не в состоянии прошить ворота Шахруддина Магомедалиева снова.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.85.

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