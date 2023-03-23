23 марта Казахстан в первом туре отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сыграет со Словенией. Матч пройдет на «Астана Арене», шведский арбитр Гленн Нюберг даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямая трансляция игры для фанатов из России будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Букмекерская компания PARI считает Словению фаворитом встречи. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.82, что составляет 55% вероятности успеха. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 4.90 (16%), ничья — за 3.40 (29%).

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Казахстан проиграл три последних матча — два товарищеских и один в Лиге наций. Если вы верите, что «ястребы» не уступят в предстоящей игре, возьмите такой вариант за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за существенные 2.35, ТМ 2.5 — за 1.62.

В четырех из пяти последних матчей Словении произошел обмен голами. Условие «обе забьют» доступно за 2.17, «обе забьют — нет» — за 1.70.

При этом на хотя бы один результативный удар Казахстана котировка — 1.75.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу Словении за 6.00.