15 октября в матче 13-го тура РПЛ встретятся «Краснодар» и «Ахмат». Игра начнется в 16.30 по московскому времени на стадионе «Краснодар», в прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 16.25 мск. Главный арбитр встречи — Ян Бобровский.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Краснодара» можно за 2.10, это примерно 49% вероятности исхода. Успех «Ахмата» оценили в 3.60 (27%), ничью — в 3.70 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

Если считаете, что «Ахмат» не проиграет, оформите ставку за 1.79.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.53, Ф2(0) — за 2.60.

Аналитики считают, что матч получится результативным, котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.75.

Вариант «обе забьют» тоже более предпочтителен и идет за 1.66.

Считаете, что игра получится грубой? Удаление в матче можно оформить за 3.20, пенальти — за 2.35.

Наиболее вероятный точный счет матча — 1:1 за 6.90.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ахмат»

Атака «Краснодара» попала в кризис — что «Ростов», что «Крылья» играли лучше в последних двух турах. В частности, нанесли больше ударов и оформили больше ожидаемых голов. Как будто этого было мало, засбоил еще и Матвей Сафонов — а именно за счет голкипера во многом «быки» добывали результат. Но в последнем туре воспитанник грубо ошибся и пустил победный мяч прямо под рукой — сложив все факторы, у «Ахмата» есть шанс уехать из Краснодара минимум с ничьей.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.79.