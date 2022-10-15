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Сегодня, 15:15

«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 15 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 15 октября 2022 года
Артем Белинин
Эдуард Сперцян, «Краснодар».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар».

15 октября в матче 13-го тура РПЛ встретятся «Краснодар» и «Ахмат». Игра начнется в 16.30 по московскому времени на стадионе «Краснодар», в прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 16.25 мск. Главный арбитр встречи — Ян Бобровский.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Краснодара» можно за 2.10, это примерно 49% вероятности исхода. Успех «Ахмата» оценили в 3.60 (27%), ничью — в 3.70 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

Если считаете, что «Ахмат» не проиграет, оформите ставку за 1.79.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.53, Ф2(0) — за 2.60.

Аналитики считают, что матч получится результативным, котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.75.

Вариант «обе забьют» тоже более предпочтителен и идет за 1.66.

Считаете, что игра получится грубой? Удаление в матче можно оформить за 3.20, пенальти — за 2.35.

Наиболее вероятный точный счет матча — 1:1 за 6.90.

Матвей Сафонов, &laquo;Краснодар&raquo;. «Краснодар» — «Ахмат»: Сафонов в кризисе даст шанс гостям?

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ахмат»

Атака «Краснодара» попала в кризис — что «Ростов», что «Крылья» играли лучше в последних двух турах. В частности, нанесли больше ударов и оформили больше ожидаемых голов. Как будто этого было мало, засбоил еще и Матвей Сафонов — а именно за счет голкипера во многом «быки» добывали результат. Но в последнем туре воспитанник грубо ошибся и пустил победный мяч прямо под рукой — сложив все факторы, у «Ахмата» есть шанс уехать из Краснодара минимум с ничьей.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.79.

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