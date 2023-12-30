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Сегодня, 14:15

«Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 30 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва 30 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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30 декабря в Ярославле пройдет матч регулярного сезона КХЛ между «Локомотивом» и московским «Динамо». Игра состоится на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 16.45 мск будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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«Локомотив» — небольшой фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET. На победу ярославского клуба в основное время можно поставить с коэффициентом 2.18, вероятность этого исхода — примерно 46%. Ничья доступна за 3.71 (21%), успех «Динамо» — за 2.98 (33%).

Вариант Х2 предложен за 1.63. Кстати, последний матч между командами завершился в пользу бело-голубых.

Выигрыш «Локомотива» с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.69, «Динамо» — в 2.15.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 2.00, ТМ 4.5 — за 1.75.

Если обе команды забросят в большинстве, сыграет пари за 2.60.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо» Москва

В этом матче встретятся команды, которые очень здорово реализуют большинство. «Динамо» — лидер по этому показателю с 30,7% голов при 5 на 4, «Локомотив» — пятый (22,7). Суммарно в этом сезоне будущие соперники забросили в неравных составах уже 82 гола. Скорее всего, в очном матче также не обойдется без реализации преимущества, как это происходило в двух из трех последних матчах команд.

Рекомендуемая ставка: ТБ 1.5 шайбы в большинстве за 2.00.

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ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
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