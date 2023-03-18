Одна из самых ярких вывесок 20-го тура РПЛ — встреча «Локомотива» и «Краснодара». Игра пройдет 18 марта в Москве на «РЖД Арене», главный арбитр Кирилл Левников даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита матча: поставить на победу железнодорожников можно с коэффициентом 2.53, вероятность — около 38%. Выигрыш «быков» доступен с котировкой 2.83 (34%), ничья идет за 3.48 (28%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3480 рублей.

Команды встречались в этом сезоне уже три раза: в первом круге чемпионата и дважды в Кубке России. «Быки» ни разу не уступили железнодорожникам: оформили по одной победе в Кубке и РПЛ, а также сыграли вничью в Кубке (но проиграли в серии пенальти). Поставить на то, что гости вновь не уступят москвичам, можно за 1.54.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают примерно равные шансы команд на успех:

• ничья 1:1 идет за 6.00;

• победа «Локо» 2:1 — за 9.00;

• выигрыш «Краснодара» с таким же счетом — за 9.25.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14. Из трех игр в этом сезоне команды дважды пробивали отметку в три забитых мяча.

Вероятность увидеть голы сразу от обоих коллективов оценена в 1.59, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.34. При этом соперники редко разыгрывали такой сценарий — лишь четыре раза за 10 последних официальных игр во всех турнирах.

Также вы можете угадать команду, которая откроет счет в матче. Этот рынок на хозяев идет за 1.93, на гостей — за 2.06.