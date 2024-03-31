Самая заметная вывеска 22-го тура РПЛ — встреча «Локомотива» и «Краснодара». Игра пройдет 31 марта на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 19.30 по столичному времени. Главный арбитр — Владислав Безбородов. Прямую трансляцию с 19.00 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, в матче нет однозначного фаворита: триумф железнодорожников предложили с котировкой 2.60, вероятность — примерно 37%. Успех «быков» доступен за близкие 2.70 (36%), коэффициент на ничью — 3.60 (27%).

Рынок на непоражение «Краснодара» можно взять за 1.54.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом.

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 в пользу «Локо» — за 7.20;

• победа «Краснодара» 1:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.05.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.77, обратный вариант дан за 2.05.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Краснодар»

Обе команды ужасно вышли с зимней паузы и еще ни разу не победили, хотя провели по три матча (два в чемпионате и один — в Кубке России). Зато почти в каждой из этих игр заходил рынок «обе забьют»: у «Локо» во всех трех поединках, у «Краснодара» — в двух. Также в трех из четырех последних очных встреч соперники огорчили друг друга. У них в принципе все неплохо с результативностью: железнодорожники заколачивают в среднем 1,6 мяча за 90 минут в РПЛ, «быки» — 1,5.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.77.

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