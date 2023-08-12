12 августа московский «Локомотив» в четвертом туре РПЛ сыграет дома с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится на «РЖД Арене» и начнется в 15.00 по столичному времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции намечен на 14.55 мск. Главным арбитром выступит Павел Кукуян.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы «Локомотива» на победу выше, чем у соперника. Взять ее можно с коэффициентом 2.01, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья идет за 3.98 (22%), успех «Крыльев» — за 3.49 (28%).

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Условие «гости не проиграют» предложено за 1.85. В прошлом сезоне самарцы ни разу не уступили «Локо».

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.63, ТМ 2.5 — в 2.35.

На то, что обе команды забьют, выставлена котировка 1.57, на обратный исход — 2.38.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Крылья Советов»

В прошлом сезоне «Локо» и «Крылья» дважды сыграли по 1:1, но в этот раз двумя мячами дело явно не обойдется. Обе команды не пробили «верх» только в своих последних матчах в Кубке страны — москвичи с минимальным счетом одолели «Рубин» (1:0), а самарцы уступили «Зениту» (0:1). Соперники будто приберегли голы для предстоящей очной битвы.

У железнодорожников в пяти играх восемь пропущенных мячей, у самарцев — девять. При этом оба коллектива блестяще играют в нападении — оформили 10 и 12 мячей соответственно.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.63.

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