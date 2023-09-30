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Сегодня, 11:30

«Локомотив» — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 30 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» 30 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Антон Миранчук.
Фото Официальный телеграм-канал ФК «Локомотив»
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30 сентября «Нижний Новгород» отправится на выезд к «Локомотиву». Игра 10-го тура РПЛ пройдет на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток арбитра Владислава Безбородова прозвучит в 14.15 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 14.10 мск.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 14:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Пари НН

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев намного больше шансов на успех в предстоящем поединке: поставить на победу «Локо» можно с коэффициентом 1.90, это около 53% вероятности. Выигрыш нижегородцев предложен за 4.16 (20%). Ничья оценена в 3.72 (27%).

Железнодорожники забили в пяти из шести матчей против «НН». На ИТБ1(1.5) котировка — 1.99, на ИТМ1 (1.5) — 1.82.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.88. Обмен голами доступен по 1.84, обратный рынок — за 1.95.

Антон Заболотный. ЦСКА не выигрывает семь матчей подряд. Хотя у Чалова и Заболотного уже 12 мячей на двоих

Считаете, что в матче будет оформлено два-три гола? Этот вариант оценен в 1.80.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На него Olimpbet дал котировку 6.40.

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