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«Локомотив» — «Рубин»: прогноз на матч РПЛ 22 июля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» 22 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Рифат Жемалетдинов («Локомотив»).
Фото Global Look Press
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22 июля «Локомотив» примет «Рубин» на «РЖД Арене». Главный арбитр поединка Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи первого тура чемпионата России между железнодорожниками и казанцами можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: успех «Локомотива» оценили котировкой 1.85, это около 51% вероятности. На победу «Рубина» предложили коэффициент 4.09 (24%). «Мирный» результат доступен за 3.99 (25%).

Думаете, что соперники разделят очки? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае удачного исхода принесет 3990 рублей.

Команды обменялись голами в половине из шести последних встреч. Вариант «обе забьют» доступен за 1.74, обратный рынок — за 2.08.

Два заключительных предсезонных поединка красно-зеленых получились результативными: москвичи разгромили хабаровский СКА (3:0) и «Квант» из Обнинска (7:0). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.06.

Лишь в одной из пяти прошлых игр железнодорожники огорчили казанцев меньше двух раз. Индивидуальный тотал москвичей больше 1.5 точных удара дали за 1.84.

Три самых вероятных результата противостояния, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.80;

  • 1:0 в пользу «Локо» — за 7.75;

  • 2:1 — за 8.00.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Рубин»

Казанцы достойно прошли очищение первой лигой: финишировали первыми и вернулись в РПЛ уже спустя год. Уже в первом туре парней Рашида Рахимова ждет выезд к одной из лучших команд весенней части минувшего чемпионата. Если в первой половине сезона «Локомотив» обитал где-то возле зоны стыков, то после Нового года преобразился: 10 побед с разницей 31:8, две ничьих и лишь одно поражение в 2023-м — от «Зенита» с минимальной разницей (1:2). Железнодорожники в итоге финишировали восьмыми, а в новой компании считаются одними из претендентов на медали.

«Рубин» — удобный соперник для москвичей: красно-зеленые не проигрывают казанцам больше шести лет, а в пяти недавних встречах лишь однажды оформили меньше одного мяча. Ударная предсезонка (15 голов за пять матчей) намекает, что железнодорожники отлично готовы штурмовать ворота гостей.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» больше двух голов за 2.68 (если забьют ровно два мяча, случится возврат).

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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