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Сегодня, 18:15

Мальта — Англия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 18 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Мальта — Англия 18 июня 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Тренировка сборной Англии.
Фото Getty Images
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16 июня в квалификации чемпионата Европы-2024 Англия сыграет в гостях с Мальтой. Встреча третьего тура группы C состоится на Национальном стадионе в городе Та-Кали и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит игру арбитр из Хорватии Игор Паяч.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
16 июн, 21:45. ()
Мальта
Англия

Букмекерская компания Olimpbet считает, что Англия легко победит. На этот исход можно поставить с коэффициентом 1.04, вероятность результата — примерно 96%. Ничья доступна за 16.0 (3%), успех Мальты — за 60.0 (1%).

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Последний матч между командами как раз завершился со счетом 4:0 в пользу Англии. На ТБ 3.5 гола коэффициент — 1.66, на ТМ 3.5 — за 2.25.

Выигрыш гостей с форой (-3) мяча идет за 1.73. Если же считаете, что Мальта не позволит разгромить себя, возьмите Ф1(+3) за 2.14.

Обмен точными ударами предложен за 3.44, противоположный исход — за 1.30.

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Три наиболее вероятных точных счета предполагают комфортную победу Англии:

  • 3:0 — за 4.69;

  • 4:0 — за 5.03;

  • 2:0 — за 5.90.

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Гибралтар — Франция: где смотреть матч квалификации Евро-2024 16 июня 2023 года онлайн в прямом эфире