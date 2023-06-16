16 июня в квалификации чемпионата Европы-2024 Англия сыграет в гостях с Мальтой. Встреча третьего тура группы C состоится на Национальном стадионе в городе Та-Кали и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит игру арбитр из Хорватии Игор Паяч.

Букмекерская компания Olimpbet считает, что Англия легко победит. На этот исход можно поставить с коэффициентом 1.04, вероятность результата — примерно 96%. Ничья доступна за 16.0 (3%), успех Мальты — за 60.0 (1%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае атомной сенсации принесет мощнейшие 60 000 рублей.

Последний матч между командами как раз завершился со счетом 4:0 в пользу Англии. На ТБ 3.5 гола коэффициент — 1.66, на ТМ 3.5 — за 2.25.

Выигрыш гостей с форой (-3) мяча идет за 1.73. Если же считаете, что Мальта не позволит разгромить себя, возьмите Ф1(+3) за 2.14.

Обмен точными ударами предложен за 3.44, противоположный исход — за 1.30.

Три наиболее вероятных точных счета предполагают комфортную победу Англии:

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей