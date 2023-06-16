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Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

Прогнозы на BLAST Premier: Spring Final принесли клиенту ФОНБЕТ 3 млн рублей фрибетами

CS:GO.
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Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ принял участие в акции BLAST Premier: Spring Final и верно угадал события киберспортивного турнира по CS:GO.

Клиент ФОНБЕТ предсказал, что команда Heroic займет первое место в группе и выиграет наибольшее количество пистолетных раундов на турнире. Верным оказался прогноз и на MVP турнира, которым также оказался игрок команды Heroic. Последним угаданным событием стал прогноз на игрока с наибольшим количеством убийств AWP. Клиент Фонбет доверился интуиции и поставил на игрока команды Imperial.

Прогнозы клиента ФОНБЕТ оказались пророческими, ведь он предугадал исходы всех главных событий турнира BLAST Premier: Spring Final и заслуженно стал обладателем приза в 3 млн рублей фрибетами.

Напоминаем, что на следующей неделе начнется The Bali Major 2023, и у клиентов Фонбет появится новая возможность принять участие в конкурсе прогнозов и выиграть 3 млн рублей фрибетами.

Прогнозы на спорт
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