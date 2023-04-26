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Сегодня, 23:05

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Холанн и де Брейне добьют развалившегося соперника

Лайв-прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» 26 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит центральный матч 33-го тура чемпионата Англии между лидерами турнира — «Манчестер Сити» и «Арсеналом». После стартовых 45 минут хозяева впереди со счетом 2:0: первый мяч на седьмой минуте забил Кевин де Брейне, а в добавленное время отличился Джон Стоунз.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
26 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Арсенал

Букмекерская компания Olimpbet не принимает ставки на победителя матча, при этом тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.96, тотал меньше 2.5 — за 1.68.

В первом тайме «Арсенал» не нанес ни одного удара в створ ворот Эдерсона. На гол «канониров» котировка — 2.23, на отсутствие забитого мяча — 1.52.

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Прогноз и ставка на второй тайм матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»

«Сити» значительно превзошел «Арсенал» в первом тайме: хозяева нанесли восемь ударов по воротам и шесть раз попали в створ против двух неточных попыток соперника. Гвардиола избрал издевательски верную стратегию на игру: его игроки вынуждают лондонцев подолгу находиться без мяча (владение — 60 на 40), приглашают их вглубь своей половины, а затем выпрямляются в контратаках. В результате нескольких из них к 33-му голу в сезоне неоднократно был близок Холанн, также здорово убегал де Брейне.

Во втором тайме «Арсеналу» придется прессинговать еще агрессивнее, и это приведет к большим разрывам в обороне. Холанн с партнерами, которым пока сильно не везет в завершающей стадии, должны забить еще. Гостям не избежать разгрома.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» с форой (-2.5) мяча за 1.91.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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