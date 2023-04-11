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Сегодня, 13:15

«Перестройка посреди сезона вряд ли хорошо скажется на результатах мюнхенцев». Нагучев верит, что «Сити» будет беспощаден в первом матче ЛЧ

Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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11 апреля в 22.00 по московскому времени в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет дома «Баварию». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев.

Лига чемпионов. 1/4 финала
11 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Бавария

В какой форме «Манчестер Сити»

«Горожане» продолжают участие в нескольких турнирах. На данный момент они борются за трофеи чемпионата Англии, Кубка Англии, а также Лиги чемпионов. Наверняка наибольшее значение для команды Хосепа Гвардиолы имеет еврокубок, который «Сити» еще ни разу не выигрывал.

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Текущий розыгрыш «горожане» проводят довольно уверенно. На групповом этапе они заняли первое место, пропустив всего два мяча и опередив своего ближайшего преследователя на пять очков. Жеребьевка 1/8 финала свела «Сити» с «Лейпцигом», первая игра с которым завершилась минимальной ничьей (1:1). Но никакой интриги в ответной встрече не случилось: на «Этихаде» хозяева забили семь безответных мячей, добыв тем самым путевку в четвертьфинал (7:0).

Предстоящую игру против «Баварии» с большой вероятностью пропустит Фил Фоден.

 
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В какой форме «Бавария»

«Бавария» совсем недавно сменила главного тренера: на место Юлиана Нагельсманна пришел Томас Тухель. Судя по всему, такая перестановка пошла мюнхенцам на пользу, ведь с новым наставником им удалось вырваться на первое место бундеслиги. Случилось это благодаря победе над дортмундской «Боруссией» в предпоследнем туре (4:2). В минувший уик-энд «Бавария» закрепила лидерство, одолев с минимальным счетом «Фрайбург» (1:0). Встреча с коллективом Кристиана Штрайха стала уже второй на этой неделе. Предыдущая игра состоялась в рамках 1/4 финала Кубка Германии и завершилась для подопечных Томаса Тухеля поражением (1:2).

В Лиге чемпионов «Бавария» так же, как и «Сити», заняла первое место в своей группе, однако еще и сумела набрать максимальное количество очков (18). Стадию 1/8 финала мюнхенцы преодолели более чем уверенно, дважды переиграв ПСЖ: 1:0 в Париже и 2:0 в Мюнхене.

«Манчестер Сити» — «Бавария»: статистика личных встреч

Команды довольно часто сталкивались друг с другом в Лиге чемпионов, причем всегда — на групповой стадии. В шести очных встречах в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2014/15 «Сити» и «Бавария» одержали по три победы.

 
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Прогноз Романа Нагучева на матч «Манчестер Сити» — «Бавария» 11 апреля

«Мне кажется, что в нынешних состояниях команды друг с другом не равны. «Сити» в отличной форме и продолжает погоню за «Арсеналом». «Бавария», напротив, притормозила и, по-видимому, назначение Томаса Тухеля на должность главного тренера далось ей с трудом, тем более с учетом того, что он концептуально не похож на предыдущего наставника.

Перестройка посреди сезона вряд ли хорошо скажется на результатах мюнхенцев, и последняя игра против «Фрайбурга» как будто это даже подтверждает. «Сити» наверняка постарается решить большинство своих вопросов уже в предстоящей встрече, которая пройдет для них дома. Поэтому мое предположение, что хозяева забьют больше двух мячей. Кому-то такая ставка может показаться довольно рискованной, но я в ней уверен», — заявил Нагучев.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше двух мячей можно поставить с коэффициентом 2.30.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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