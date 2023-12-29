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Сегодня, 08:15

«Наполи» — «Монца»: прогноз на матч серии А 29 декабря 2023 года

Прогноз на матч серии А «Наполи» — «Монца» 29 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Виктор Осимхен («Наполи»).
Фото Global Look Press
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29 декабря «Наполи» примет «Монцу» в 18-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и стартует в 20.30 по московскому времени. Соперников рассудит Марко Ди Белло. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 20.25 мск.

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 20:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Монца

Букмекерская компания OLIMPBET назвала фаворитом «Наполи». На победу хозяев доступна котировка 1.68, это приблизительно 56% вероятности. Триумф «Монцы» предложили за 5.36 (19%), ничью — за 3.97 (25%).

В предыдущем сезоне бело-красные прихлопнули Виктора Осимхена и компанию на своем поле (2:0). Если верите, что на этот раз «брианцоли» наберут очки в гостях, хватайте опцию 1Х за 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.96. Обмен голами оценили в 1.88. «Обе забьют — нет» представили за 1.93.

Индивидуальный тотал «партенопейцев» больше двух мячей идет с коэффициентом 2.49. В прошлом сезоне они разгромили «Монцу» на стадионе «Диего Армандо Марадона» (4:0).

Душан Влахович (&laquo;Ювентус&raquo;). Чтобы не выпасть из гонки за титул, «Юве» необходимо прихлопнуть «Рому». В прошлом сезоне туринцы не сделали этого ни разу

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Монца»

В двух последних играх парни Вальтера Маццарри сгорели «Фрозиноне» и «Роме» с общим счетом 0:6. Теперь на «Диего Армандо Марадона» приедет идеальный соперник, чтобы вернуть пошатнувшуюся уверенность. Бело-красных зажало в середине таблицы, а в предыдущем выезде «брианцоли» разгромно влетели «Милану» (0:3). В прошлом сезоне действующие чемпионы Италии изрядно покуражились в домашней встрече с «Монцей» (4:0). Новая разборка соперников тоже ожидается фееричной.

Рекомендуемая ставка: «Наполи» забьет больше двух мячей за 2.49 (в случае ровно двух голов будет возврат).

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Серия А
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