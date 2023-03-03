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Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

20-матчевая победная серия Джоковича под угрозой. Пройдет ли Медведев Новака на пути к третьему титулу подряд?

Прогноз на матч ATP Дубай Новак Джокович — Даниил Медведев 3 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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3 марта в полуфинале турнира ATP 500 в Дубае первая ракетка мира, серб Новак Джокович сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Матч начнется не ранее 18.00 по московскому времени. В прямом эфире в России он показан не будет. Счет личных встреч — 9:4 в пользу 22-кратного чемпиона ТБШ.

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Букмекерская компания OLIMPBET считает, что у Джоковича значительно больше шансов на победу. Взять ее можно за 1.46, что приблизительно 68% вероятности исхода. Успех Медведева предложен за 2.76 (32%).

Ставка в 1000 рублей на Даниила в случае его выхода в финал принесет выигрыш 2760 рублей, а чистая прибыль составит 1760 рублей.

Даниил и Новак уже встречались в этом году, и тогда серб уверенно победил со счетом 2:0 (6:3, 6:4). Идентичный успех Джоковича в предстоящем матче доступен за 2.16.

Правда, в десяти из 13 случаев Медведев брал у серба хотя бы партию. Ф2(+1.5) по сетам идет за 1.65.

Можете выбрать один из вариантов для ставки на Даниила с гандикапом по геймам:

  • Ф1(-4.5) предложен за 2.50, Ф2(+4.5) — за 1.54;

  • Ф1(-3.5) — за 2.11, Ф2(+3.5) — за 1.75.

Обычно матчи между Ноле и Даней получаются боевыми: в шести из девяти в двухсетовом формате было сыграно более 22 геймов. ТБ 22.5 в полуфинале Дубая оценен котировкой 1.83, ТМ 22.5 — 2.00.

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Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Даниил Медведев

Медведев и Джокович — теннисисты, которые идут на самых продолжительных победных сериях в ATP-туре. Новак выиграл 20 матчей подряд, Даниил — 12. При этом серб забрал Australian Open с Аделаидой и взял длительную паузу, а россиянин играет третью неделю подряд — прежде он стал сильнейшим в Роттердаме и Дохе.

Медведев набрал сумасшедший ход: он не проиграл ни партии в пяти последних поединках, а в четвертьфинале против Борны Чорича взял шесть геймов и 21 очко подряд. В действиях Даниила нет заметных изъянов — он вышел на мощности начала прошлого сезона, когда добрался до финала АО.

Хотя Джокович — фаворит букмекеров, не стоит забывать, что в своей лучшей форме Медведев — опасный соперник даже для 22-кратного чемпиона ТБШ. Даниил четырежды обыгрывал Новака и только в трех из 13 матчей не взял у него ни одной партии. Сейчас явно не тот случай.

Рекомендуемая ставка: Медведев выиграет хотя бы один сет за 1.65.

Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Новак Джокович
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