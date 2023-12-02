2 декабря в одном из трех матчей дня РПЛ «Пари НН» сыграет с «Уралом». Встреча 17-го тура пройдет в Нижнем Новгороде на одноименной арене и начнется в 19.30 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.25 мск. Рассудит команды арбитр Евгений Турбин.

Хотя этот матч домашний для «Пари НН», «Урал» считается минимальным аутсайдером. На победу гостей в букмекерской компании Olimpbet можно поставить за 2.98, это порядка 33% вероятности исхода. Ничья идет за 3.08 (29%), успех хозяев — за 2.63 (38%).

Оба матча между этими командами в 2023 году завершились 0:0. На то, что «Урал» снова не проиграет, котировка — 1.52.

Также стоит отметить, что все шесть очных встреч этих соперников были «низовыми». ТМ 2.5 идет за 1.53, а ТМ 1.5 (таких игр было четыре) — за 2.57.

«Урал» пропустил хотя бы дважды в семи последних играх на поле соперника. ИТБ1 (1.5) оценен в 2.89.

Три наиболее вероятных точный счета, по мнению экспертов, таковы:

ничья 1:1 — за 5.42;

0:0 — за 5.53;

1:0 в пользу «Пари НН» — за 6.60.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки