Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Сочи» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 2 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Сочи» — «Крылья Советов» 2 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Telegram Дзен

2 декабря еще недавно входившие в топ-3 премьер-лиги, а ныне занимающие пятое место «Крылья Советов», в 17-м туре сыграют с «Сочи». Встреча команд состоится на арене «Фишт» в 16.30 по московскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Картинка появится на ваших телеэкранах в 16.25 мск. Обслужит игру арбитр Владимир Москалев.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали минимальное преимущество самарцам. Победа «Крыльев Советов» предложена за 2.62, вероятность данного результата — примерно 38%. Успех «Сочи» идет за 2.71 (37%), ничья — за 3.46 (25%).

Получится ли у команды Игоря Осинькина прервать серию из четырех поражений? Вариант Х2 идет доступен за 1.51.

Если соперники забьют на двоих минимум трижды, сыграет котировка 1.79. Если меньше, тогда 2.06.

Андре Онана (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «Ньюкасл» разгромил «Челси» и едва не обыграл «ПСЖ». Тен Хаг и Онана готовятся к новому испытанию

Обмен голами оценен в 1.63, противоположный результат — в 2.27.

Самый реальный точный счет отражает минимальную разницу в шансах команд — 1:1 за 6.00.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
0
Читайте также
На Камчатке водитель автомобиля врезался в колонну военных
На СВО погиб ставший известным благодаря клипу украинской группы «Грибы» Денис Степанов
Жители двух сел на Украине отказались сносить советские памятники
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
Дмитрий Яшкин выбыл на три месяца
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
У лидера чемпионата «Спартака» пошли поражения
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук вернется в большой хоккей спустя 2,5 года
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Воронков, Чинахов, Марченко и Проворов забили в одном матче НХЛ
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Форварду «Коламбуса» Воронкову плохо в Америке
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Факел» — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 2 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире