2 декабря еще недавно входившие в топ-3 премьер-лиги, а ныне занимающие пятое место «Крылья Советов», в 17-м туре сыграют с «Сочи». Встреча команд состоится на арене «Фишт» в 16.30 по московскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Картинка появится на ваших телеэкранах в 16.25 мск. Обслужит игру арбитр Владимир Москалев.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали минимальное преимущество самарцам. Победа «Крыльев Советов» предложена за 2.62, вероятность данного результата — примерно 38%. Успех «Сочи» идет за 2.71 (37%), ничья — за 3.46 (25%).

Получится ли у команды Игоря Осинькина прервать серию из четырех поражений? Вариант Х2 идет доступен за 1.51.

Если соперники забьют на двоих минимум трижды, сыграет котировка 1.79. Если меньше, тогда 2.06.

Обмен голами оценен в 1.63, противоположный результат — в 2.27.

Самый реальный точный счет отражает минимальную разницу в шансах команд — 1:1 за 6.00.

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