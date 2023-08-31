Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:15
31 августа «Партизани» примет «Астану» в ответной встрече отборочного раунда плей-офф Лиги конференций. Поединок на «Эльбасан Арене» в Албании стартует по свистку турецкого судьи Абдулкадира Битигена в 21.00 по московскому времени. Его не будут транслировать в России. Игра в Казахстане завершилась минимальной победой хозяев (1:0).
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям. Победу желто-синих в основное время можно взять с коэффициентом 2.24, что составляет примерно 40% вероятности исхода. Ничья оценена за 3.48 (29%), успех «Партизани» — за 3.22 (31%).
В первой игре сильнее оказалась «Астана» (1:0). Считаете, что на этот раз «красные быки» одолеют парней Григория Бабаяна? Ставка в 1000 рублей на хозяев при благоприятном исходе принесет 3220 рублей.
Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд уже сейчас. Проход албанцев доступен за 4.34, клуба из Казахстана — за 1.21.
В пяти прошлых встречах во всех турнирах желто-синие лишь раз оформили больше одного мяча за 90 минут, «Партизани» — дважды. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.88.
Специалисты ждут, что соперники огорчат друг друга: «обе забьют» дали за 1.75, обратный рынок — за 2.06.
Наиболее возможный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 6.00.
Через три дня после домашней победы над «красными быками» (1:0) коллектив Григория Бабаяна с тем же счетом уступил на выезде «Кайрату» в 21-м туре чемпионата Казахстана. «Партизани» всю неделю отдыхал и набирался сил для камбэка в ответной встрече. Сделать это будет сложно, ведь ни один из трех прошлых поединков с участием «Астаны» не пробил «верх» по голам. С моментами у чужих ворот желто-синие тоже испытывают проблемы: не смогли отличиться в половине из 10 предыдущих игр во всех турнирах. Учитывая все это, стоит ожидать того, что гости приедут в Албанию оборонять добытое на своем поле преимущество. А значит разборка на «Эльбасан Арене» вряд ли получится яркой.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.88.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -