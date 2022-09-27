27 сентября Португалия в заключительном туре группового этапа Лиги наций примет Испанию — сборные сразятся за первое место в группе и право сыграть в плей-офф. Игра пройдет в городе Брага на муниципальном стадионе и начнется в 21.45 по московскому времени со свистком итальянского рефери Даниэле Орсато. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Португалию фаворитом. Взять успех команды Фернанду Сантуша можно с коэффициентом 2.32, это примерно 43% вероятности исхода. Успех Испании доступен за 3.20 (31%), ничья — за 3.50 (26%).

Ставка в 1000 рублей на лидера котировок в случае положительного результата принесет выигрыш в 2320 рублей.

На то, что Испания сдержит противника и не проиграет, коэффициент — 1.65.

В последних трех очных матчах соперники ни разу не забили больше двух мячей, поэтому есть смысл присмотреться к тоталу меньше 2.5 гола за 1.74.

Обмен голами идет за приятные 1.92, обратный исход — за 1.88.

На ничью хотя бы в одном из таймов можно поставить за 1.48. Успех Португалии в одной из 45-минуток доступен за 1.72, триумф Испании — за 2.13.

Наиболее вероятный точный счет, несмотря на преимущество хозяев, — 1:1 за 6.10.

Прогноз и ставка на матч Португалия — Испания

Испании в предстоящем матче обязательно нужна победа, поэтому она при любых обстоятельствах будет агрессивно идти вперед. Уровень атакующих игроков позволяет ей рассчитывать хотя бы на один гол. Португалия же очень здорово отвечает в скоростных отрывах, что доказала во встрече с Чехией. В таких обстоятельствах должен случиться обмен результативными ударами, как это было в первом круге.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.92.