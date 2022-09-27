Групповой этап Лиги наций постепенно подходит к концу: 27 сентября последний матч сыграют команды из второй группы элитного дивизиона. Швейцария и Чехия определят худшую команду квартета 2. Сборные встретятся в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк». Стартовый свисток боснийца Ирфана Пельто прозвучит в 21.45 мск, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев вряд ли возникнут проблемы в предстоящем матче: коэффициент на победу Швейцарии — 1.69, что составляет около 59% вероятности. На успех гостей предложена котировка 5.60 (16%), ничья идет за 3.80 (25%).

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Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают преимущество команды Мурата Якина:

• победа Швейцарии 1:0 идет за 5.50;

• успех 2:0 — за 6.40;

• ничья 1:1 — за 7.00.

Чехи за пять матчей пропустили уже 11 мячей. Лишь в одном туре сборная получила в свои ворота меньше двух голов — как раз в домашней встрече со Швейцарией (2:1). Также у команды большие проблемы в атаке: в трех последних матчах Чехия пропустила восемь мячей и потерпела три сухих поражения.

Швейцарцы же в двух последних турах обыграли фаворитов группы Португалию (1:0) и Испанию (2:1). Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола на предстоящий матч доступен за 1.87, ИТМ1 (1.5) — за 1.93. Эти рынки на гостей идут за 4.60 и 1.20 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.15, ТМ 2.5 — в 1.75.

Поставить на голы от обеих команд можно с коэффициентом 2.17. Вариант «обе забьют — нет» идет за 1.69.

Прогноз и ставка на матч Швейцария — Чехия 27 сентября 2022 года

Шансы Швейцарии выглядят намного предпочтительнее: команда разделалась с сильными Португалией и Испанией и поднялась с последнего места в группе. Швейцарцы опережают Чехию на два балла и для сохранения места в элитном дивизионе могут просто сыграть вничью. Чехи же после удачного старта Лиги наций потерпели три поражения подряд. Сборная почти не забивает, а Швейцария неплохо сдерживает оппонентов: от Испании и Португалии пропустила лишь один мяч за две игры. При этом и сами швейцарцы не очень часто отличаются, а в предстоящем матче в этом не будет большой необходимости.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.75.