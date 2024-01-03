Лидер ла лиги «Реал» в 19-м туре встретится с «Мальоркой». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало — в 21.15 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Алехандро Муньис Руис. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекеры считают «бланкос» огромными фаворитами: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.25, что составляет примерно 80% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 13.0 (6%), даже на ничью котировка заметно ниже — 6.40 (14%).

Вероятность того, что «Мальорка» не проиграет, оценена в 4.05. При этом последняя встреча команд закончилась в пользу «островитян» (1:0).

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи говорят о подавляющем превосходстве «сливочных»:

• 2:0 — за 6.00;

• 3:0 — за 7.00;

• 1:0 — за 7.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 2.35, обратный вариант идет за 1.60.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Мальорка»

«Бланкос» лидируют в чемпионате вместе с «Жироной», которую опережают по дополнительным показателям. «Реал» показывает отличные результаты: в 24 матчах во всех турнирах оформил 20 побед, а в последних девяти встречах не победил лишь однажды. В противостоянии с «Мальоркой» мадридцы тоже имеют серьезное преимущество: восемь побед в предыдущих 10 встречах, шесть из которых оказались разгромными.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.73.