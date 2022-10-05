5 октября в Лиге чемпионов сыграют лидеры группы F — «Реал» и «Шахтер». Команды встретятся в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток словака Ивана Кружляка прозвучит в 22.00 по московскому времени.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — огромные фавориты: коэффициент на победу «бланкос» — 1.19, что составляет около 83% вероятности. Успех «Шахтера» предложен с котировкой 15.5 (6%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 8.30 (11%).

Команды третий год подряд попадают в одну группу Лиги чемпионов. В сезоне-2020/21 «Шахтер» неожиданно выиграл оба матча у испанского гранда. Верите в еще один успех «горняков»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей принесет 15 500 рублей.

Правда, три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи включили только победы хозяев:

• разгром 4:0 идет за 6.20;

• успех 2:0 — за 7.00:

• 3:0 — за 7.20.

Даже на то, что гости не проиграют, предложен внушительный коэффициент 5.10.

Команды результативно стартовали в ЛЧ: в первых двух играх группового этапа наколотили по пять мячей. Тотал больше 3.5 гола доступен с котировкой 1.96, ТМ 3.5 можно взять за 1.90.

«Реал» добился двух уверенных побед (3:0 и 2:0) и возглавил группу. Шахтер после разгрома «Лейпцига» (4:1) скатал ничью с «Селтиком» (1:1) и остался вторым. Считаете, что в предстоящей игре отличатся обе команды, а «горняки» станут первыми, кто огорчил «бланкос» в этой ЛЧ? Этот рынок оценен в 1.96, «обе забьют — нет» — в 1.84.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Шахтер» 5 октября 2022 года

Мадридцы на групповом этапе провели два сухих матча, но в чемпионате Испании пропускали в каждом из семи туров, причем ровно по одному мячу. Забивал же «Реал» тоже в каждом матче, причем всего однажды меньше двух голов. От травмы восстановился лидер команды Карим Бензема, который в прошлом сезоне показывал дикую результативность. «Шахтер» тоже хорошо выглядит в атаке: не отличался только в одной игре сезона, а лидеры нападения показывают мощный футбол в Лиге чемпионов: Михаил Мудрик оформил 2+2 по системе «гол+пас» за два матча, Марьян Швед забил два гола.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.96.