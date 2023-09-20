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«Реал Сосьедад» — «Интер»: новый клуб Захаряна даст отпор финалисту ЛЧ

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Интер» 20 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).
Фото Global Look Press
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20 сентября Арсен Захарян получит шанс дебютировать в Лиге чемпионов — его «Реал Сосьедад» встретится с миланским «Интером» в первом туре группового этапа. Поединок пройдет в Сан-Себастьяне на «Реале Арене» и стартует по свистку английского арбитра Майкла Оливера в 22.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» начнут прямой эфир с 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа D
20 сент, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Интер

В букмекерской компании Winline склоняются к победе гостей: поставить на черно-синих можно с коэффициентом 2.41, это около 37% вероятности. Успех басков предложен с котировкой 3.05 (33%). Ничью оценили в 3.35 (30%).

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Виктория команды Иманоля Альгуасиля с форой (0) идет за 2.16. Если верите в миланцев, но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.70.

Аналитики склоняются к тому, что предстоящая разборка вряд ли пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.80.

«Интер» обменялся результативными ударами с соперниками в половине из четырех туров серии А, «Реал Сосьедад» — в четырех из пяти встреч ла лиги. «Обе забьют» дали за 1.80, обратный вариант — за 2.05.

За четыре дня до выезда в Сан-Себастьян парни Симоне Индзаги низвергли «Милан» (5:1), а игрой ранее разнесли «Фиорентину» (4:0). Индивидуальный тотал нерадзурри больше 1.5 мяча имеется за 2.34.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1 за 5.40. На втором месте — 1:0 в пользу черно-синих за 7.00.

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Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Интер»

Так получается, что в XXI веке клуб из Сан-Себастьяна залетает в групповой турнир Лиги чемпионов с интервалами ровно в десятилетие: в сезоне-2003/04 баски заняли второе место в квартете с «Ювентусом», «Галатасараем» и «Олимпиакосом». Правда, вылетели уже на первой стадии плей-офф — от «Лиона» (дважды по 0:1). Следующее попадание в число 32 лучших команд Европы случилось лишь в розыгрыше-2013/14, но было уже не столь триумфальным: «Сосьедад» с одним очком и разницей мячей 1:10 финишировал на последней строчке позади «Манчестер Юнайтед», «Байера» и «Шахтера».

Кажется, к нынешней кампании бело-голубые готовы гораздо лучше — как минимум по части действий у чужих ворот. Коллектив Иманоля Альгуасиля действует в ярком атакующем стиле и в текущем чемпионате Испании не забил только однажды — на выезде с «Лас-Пальмасом» (0:0). В остальных четырех турах обменялся голами с «Жироной» (1:1), «Сельтой» (1:1), «Гранадой» (5:3) и мадридским «Реалом» (1:2). В нападении блистают Такэфуса Кубо, Андер Барренечеа, Браис Мендес и Микель Ойярсабаль, а Арсен Захарян всегда готов помочь им со скамейки.

Про мощь «Интера» на чужой трети поля и говорить нечего: в каждом матче серии А черно-синие отличились как минимум дважды. А в двух недавних встречах сурово разделались с «Фиорентиной» (4:0) и «Миланом» (5:1). Вряд ли Лаутаро Мартинес и компания промолчат на «Реале Арене» — но и у хозяев найдется чем ответить.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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