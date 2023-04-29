КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Рома» — «Милан»: прогноз на матч серии А 29 апреля 2023 года

Прогноз на матч серии А «Рома» — «Милан» 29 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Браим Диас и Рафаэл Леау («Милан»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

29 апреля «Рома» и «Милан» сыграют в 32-м туре чемпионата Италии. Начало матча на Олимпийском стадионе запланировано на 19.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» покажут встречу в прямом эфире с 18.55 мск. Поединок обслужит арбитр Даниэле Орсато.

Италия. Серия А. 32-й тур
29 апр, 19:00. Olimpico (Рим)
Рома
Милан

Букмекеры не выявили фаворита. На успех «Ромы» и «Милана» предложены равные коэффициенты — 2.84, что соответствует 35% вероятности результата. Ничья дана за 3.03 (30%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 3030 рублей, если команды не определят победителя.

Римляне и миланцы забивали три и более мячей в пяти очных матчах подряд. Тотал больше 2.5 предложен за 2.49, ТМ 2.5 — за 1.58.

Соперники обменялись уколами в восьми из девяти предыдущих встреч. Опция «обе забьют» идет за 2.04, обратный рынок — за 1.79.

Букмекеры верят в гол от Оливье Жиру. На точный удар французского ветерана дали котировку 3.30.

Наиболее вероятный счет — 0:0. На этот исход можно поставить за 5.74.

Малком (&laquo;Зенит&raquo;). «Крылья Советов» — «Зенит»: Писарский не поможет против Малкома

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Милан»

Россонери с 2 апреля идут на беспроигрышной серии из трех побед и трех ничьих во всех турнирах. В том числе черно-красные трижды не уступили «Наполи» (два триумфа и ничья). Кроме того, они и вытеснили «Рому» с четвертого лигочемпионского места. Это дает миланцам психологическое преимущество в очной игре с прямым конкурентом. К тому же в пользу команды Стефано Пиоли говорит история противостояния: они не проиграли римлянам в шести поединках кряду, победив четыре раза.

«Рома» уверенно действует дома — выиграла семь из восьми последних встреч всухую. Но в атаке у парней Жозе Моуринью клеится не так хорошо: всего 23 гола при родных фанатах в этом сезоне. Это худший результат в первой шестерке. Правда, в последнее время римляне разошлись: забили девять раз в трех домашних матчах.

В итоге в пользу «Милана» говорят хорошая форма, психология и история встреч с «Ромой». Но хозяева отлично играют в обороне на своем поле, что скажется на результативности поединка.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.72.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Рома
0
Читайте также
Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары Naked Attraction
Четыре человека погибли в результате ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье
Юрист предупредил о штрафах за нарушения при жарке шашлыка
Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой
Популярное видео
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Ждем седьмой матч
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
В СКА поменяли тренеров
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
Гуськов: итоги сезона МХЛ, победа «Чайки», планы лиги
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
«Ак Барс» цепляется за последний шанс
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Панин остается в Уфе
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 29 апреля 2023 года