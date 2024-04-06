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«Ростов» — «Сочи»: Карпин прервет серию поражений в играх с сочинцами

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Сочи» 6 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Официальный сайт ФК «Ростов»
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6 апреля в 23-м туре чемпионата России «Сочи» приедет в гости к «Ростову». Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Сочи

Аналитики компании Winline считают фаворитами хозяев. На выигрыш желтых можно поставить с коэффициентом 1.87, вероятность такого исхода — примерно 52%. Ничья доступна за 3.70 (26%), успех гостей — за 4.30 (22%).

«Сочи» победил в трех последних встречах с «Ростовом». На очередную победу или ничью парней Роберта Морено можно сыграть за 1.99.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.93, ТМ 2.5 — в близкие 1.88.

Обмен результативными ударами можно взять за 1.78, противоположный рынок — за 2.04.

Самый вероятный счет по итогам 90 минут — 1:1. На него можно сыграть за 6.00.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Сочи»

В РПЛ «Ростов» отлично выступает дома. У команды Валерия Карпина серия из пяти триумфов на своем поле. В четырех из них желто-синие даже не пропустили. А в пяти из семи прошлых встреч при родных фанатах дончане забили минимум два мяча.

«Сочи» же не выигрывал уже в девяти турах чемпионата подряд. На выезде коллектив Морено не сохранил ворота сухими в 10 из 11 случаев. Но зато против ростовчан «барсы» действуют успешно: победили в шести предыдущих поединках в РПЛ из восьми, а еще в двух свели дело к ничьей. Правда, в этот раз им вряд ли так повезет — сочинцы идут на последнем месте, а «Ростов» неделю назад разгромил в гостях претендентов на титул — «Динамо» (4:1). И в этой игре желто-синие спокойно продлят успешную домашнюю серию.

Рекомендуемая ставка: победа «Ростова» за 1.87.

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