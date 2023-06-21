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Сегодня, 14:15

Румыния — Испания: прогноз на матч чемпионата Европы-2023 среди молодежных команд U21 21 июня 2023 года

Прогноз на матч чемпионата Европы-2023 среди молодежных команд U21 Румыния — Испания 21 июня 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Адриан Бернабе.
Фото Global Look Press
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21 июня одна из стран-хозяек молодежного Евро-2023 среди игроков до 21 года Румыния примет сборную Испании. Встреча команд группы B пройдет на стадионе «Стяуа» в Бухаресте. Бельгийский судья Эрик Ламбрехтс даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Посмотреть этот матч легально в России не получится.

Чемпионат Европы U21. Группа B
21 июн, 21:45. ()
Румыния U21
Испания U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на успех «Красной фурии» можно с коэффициентом 1.32, это около 73% вероятности. Выигрыш румынов предложен с котировкой 9.35 (10%). Ничья доступна за 5.63 (17%).

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Средняя результативность испанцев в недавних пяти матчах — 2.4 точных удара за 90 минут. Показатель хозяев молодежного Евро куда скромнее — всего 0.8 на том же отрезке. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.32.

Последняя встреча команд в ноябре 2022-го завершилась крупной победой коллектива Санти (4:1). Индивидуальный тотал Испании больше 2.5 мяча можно взять за 2.11.

И «Фурия роха», и Румыния обменивалась меткими выстрелами с соперниками лишь в двух из пяти прошлых игр. Вариант «обе забьют» оценен за 2.04, обратный рынок — за 1.77.

Три самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, указывают на сухую викторию Испании:

  • 2:0 — за 5.80;

  • 1:0 — за 6.80;

  • 3:0 — за 7.25.

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Прогноз и ставка на матч Румыния — Испания

«Красная фурия» входит в число фаворитов Евро-2023 даже после вынужденной смены тренера — Луис де ла Фуэнте возглавил главную сборную, а на его место пришел Санти. Экс-игрок «Атлетико» отлично проявил себя с возрастами помладше: выиграл Евро U17 и Евро U19. Теперь эти ребята составляют костяк команды до 21 года и готовятся заявить о себе на турнире в Румынии и Грузии.

Испания лихо прошла отбор: выиграла восемь матчей из восьми с общим счетом 37:5. В пяти недавних встречах испанцы лишь дважды оформили меньше трех мячей — пощадили Японию (2:0) и скатали нулевую ничью с Францией.

Хозяева молодежного Евро в пяти последних товарняках не победили ни разу, а в трех случаях и вовсе ушли с поля без голов. В поединке с «Фурией рохой» Румынии поможет исключительно чудо.

Рекомендуемая ставка: победа Испании и ТБ 2.5 за 1.74.

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