Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

Сенегал — Камерун: прогноз на матч Кубка Африки 19 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка Африки Сенегал — Камерун 19 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Садио Мане (Сенегал).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

19 января во втором туре группового этапа Кубка Африки схлестнутся фавориты группы С — Сенегал и Камерун. Игра пройдет в городе Ямусукро на стадионе имени Шарля Конана Банни, начало — в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Кубок Африки. Группа C
19 янв, 20:00. ()
Сенегал
Камерун

Букмекеры считают номинальных хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «львов Теранги» можно с коэффициентом 1.95, что составляет приблизительно 50% вероятности. Выигрыш подопечных Ригобера Сонга предложен с котировкой 4.90 (19%), даже ничья идет за меньшие 3.10 (31%).

Вероятность того, что Камерун все же не уступит в предстоящей встрече, оценена в 1.87.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка намекают на превосходство Сенегала:

• 1:0 и 0:0 — за 5.50;

• 1:1 — за 7.00.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.50, ТМ 2. 5— за 1.53.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.40, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.58.

Чиро Иммобиле (&laquo;Лацио&raquo;). Лаутаро и «Интер» уже мечтают о финале Суперкубка Италии. На их пути — Иммобиле и набравший форму «Лацио»

Прогноз и ставка на матч Сенегал — Камерун

«Неукротимые львы» начали групповой этап с ничьей против Гвинеи (1:1). Хотя парни Ригобера Сонга весь второй тайм выступали в большинстве, но смогли лишь уйти от поражения. При этом Камерун привез на Кубок Африки один из самых дорогих составов — седьмой, по данным Transfermarkt. За сборную выступают игроки «МЮ», «Марселя», «Наполи» и других заметных европейских клубов. А не так давно, в 2017-м, команда побеждала на турнире. Сенегал — действующий чемпион КАФ. И стартовал коллектив Алиу Сиссе соответствующе — разгромил Гамбию (3:0).

Соперники пересекались в октябре в товарищеском матче — «львы Теранги» оказались сильнее с минимальным счетом (1:0). Камерун с трудом добывает результат: в последних 15 поединках выиграл всего четыре раза при пяти поражениях. Сенегал выглядит мощнее и, вероятно, не ошибется в предстоящей встрече.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1) за 1.60.

0
Читайте также
Расчеты РСЗО «Град» ВС РФ уничтожили взвод военных ВСУ на донецком направлении
Журналистка из США назвала генсека НАТО главным лгуном Давоса из-за Украины
NRK сообщил о страхе украинских мужчин ввиду снижения призывного возраста
Российские разработчики рассказали о тестировании костюма-невидимки для военных
Популярное видео
«Сибирь» лишили очков за игру с четырьмя легионерами в составе
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» первым в КХЛ забронировал место в Кубке Гагарина
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Приход Ковальчука и черная серия «Спартака»: есть ли связь?
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» громит «Торпедо», спокойствие «Салавата Юлаева»
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Арбитр Денис Наумов нахамил главному тренеру «Авангарда» Кравцу
ЦСКА проиграл «Динамо» после серии побед
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Футбольный клуб «Пари НН» объявил о создании второй команды