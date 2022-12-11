Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

11 декабря, 17:15

«Сент-Луис» — «Колорадо»: прогноз на матч НХЛ 11 декабря 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Колорадо» 11 декабря 2022 года
Артем Белинин
Микко Рантанен.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

11 декабря в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся «Сент-Луис» и «Колорадо». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени на льду арены «Энтерпрайз-центр», для России трансляция не предусмотрена.

Микко Рантанен (&laquo;Колорадо Эвеланш&raquo;). «Сент-Луис» — «Колорадо»: Рантанен и Тарасенко разойдутся после серии поражений

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает шансы команд на успех практически равными. Поставить на «Сент-Луис» можно за 2.47, это примерно 41% вероятности, тогда как успех «Колорадо» оценили в 2.50 (40%). На ничью в матче самый высокий коэффициент — 4.20 (19%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае успеха выплата составит 2500 рублей.

Если считаете, что «Колорадо» не уступит, оформите ставку за 1.54.

Победа «Сент-Луиса» в матче в овертайм или по буллитам предложена за 1.90, соперников — за 1.93.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.90, Ф2(0) — за 1.94.

Несмотря на то, что два последних матча команд закончились со счетом 3:2, аналитики ждут сверхрезультативную встречу — поставить на тотал больше 5.5 шайб можно за 1.70.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 3:3 за 9.20.

Прогноз и ставка на матч «Сент-Луис» — «Колорадо»

Команды к очному матчу подходят не в лучших кондициях — на двоих за последние 17 матчей они выиграли всего четыре раза. Зато играют результативно — в декабре в матчах «Сент-Луиса» было забито минимум семь шайб, при участии «Колорадо» лишь однажды в матче оформили меньше четырех голов за этот же месяц. По итогам игры могут быть рассуждения, по результативности — точно нет.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 5.5 шайб за 1.70.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
0
Читайте также
Спортсмены решили поменяться женами и детьми. И стали намного счастливее?
Олимпийский комитет США выступил за участие российских спортсменов в Играх-2024 в Париже
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дивизион Боброва — Дивизион Харламова: где смотреть матч всех звезд КХЛ 11 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Хорватия выиграет полуфинал и финал в серии пенальти? Эксперты оценили шансы этого события