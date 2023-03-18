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Сегодня, 14:35

СКА — «Торпедо»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 18 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ СКА — «Торпедо» 18 марта 2023 года
Евгений Коростелев
СКА против «Торпедо».
Фото Global Look Press
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18 марта в Санкт-Петербурге состоится второй матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ, в котором СКА сыграет с «Торпедо». Встреча команд пройдет в Ледовом дворце и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Трансляция стартует в 16.45 мск. В серии ведут армейцы — 1:0.

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Букмекерская компания Olimpbet считает СКА фаворитом предстоящей встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.54, это примерно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех «Торпедо» — за 5.40 (16%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 5400 рублей, а чистая прибыль составит 4400 рублей.

Нижегородцы выстояли в основное время двух последних матчей против СКА. Вариант Х2 предложен за 2.41.

Если вы считаете, что армейцы реализуют превосходство в классе и победят крупно, возьмите Ф1(-1.5) за 1.91.

В четырех из шести предыдущих очных встреч соперники забрасывали меньше пяти шайб. На ТМ 5.5 коэффициент — 1.67, на ТБ 5.5 — 2.19.

СКА не очень результативен в противостоянии с «Торпедо» — забросил больше трех раз лишь в двух из восьми прошлых матчей. ИТМ1 (3.5) идет за 1.68, ИТБ (3.5) — за 2.17.

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Успех хозяев в игре с учетом овертайма предложен за 1.30, гостей — за 3.48.

Триумф СКА в серии после победы в стартовой игре доступен за скромные 1.07. На выход «Торпедо» в полуфинал можно поставить за 8.50.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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