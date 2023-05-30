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Тьяго Уайлд — Даниил Медведев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Тьяго Уайлд — Даниил Медведев 30 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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30 мая в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся россиянин Даниил Медведев и бразилец Тьяго Уайлд. Спортсмены еще ни разу не встречались друг с другом. Игра начнется не ранее 14.00 по московскому времени, в России легально не показывают «Ролан Гаррос».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают россиянина огромным фаворитом: поставить на победу Даниила можно с коэффициентом 1.04, что составляет приблизительно 94% вероятности. Успех бразильца доступен с котировкой 10.75 (6%).

Верите, что сенсация возможна? Ставка в 1000 рублей на бразильца при благоприятном исходе принесет 10 750 рублей.

Матчи основной сетки «Ролан Гарроса» идут до трех выигранных сетов. Вы можете попробовать угадать количество геймов в игре:

• тотал больше 29.5 идет за 1.73, ТМ 29.5 — за 2.10;

• тотал больше 30.5 гейма можно взять за 1.93, ТМ 30.5 — за 1.88.

Также предложены ставки на количество выигранных геймов каждым спортсменом. Индивидуальный тотал Уайлда больше 10.5 доступен за 1.75, ИТМ1 (10.5) — за 2.00. ИТБ2 (18.5) оценен в 1.59, ИТМ2 (18.5) — в 2.26.

Победу Медведева с форой (-7.5) гейма можно оформить за 1.56, Ф2(-8.5) — за 1.96.

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Прогноз и ставка на матч Тьяго Уайлд — Даниил Медведев

Россиянин показывает лучшую игру в карьере: в 2023-м он выиграл 87% матчей — до этого рекордным для Даниила оставался 2021 год с 82,9% успешных игр. Медведев, кажется, поборол ненависть к грунту и только что выиграл римский «мастерс». Сейчас он находится на второй строчке рейтинга и точно выглядит огромным фаворитом в поединке с 23-летним бразильцем. Уайлд даже в квалификации не всегда выглядел уверенно — например, не без проблем переиграл Ричардаса Беранкиса (2:1). Вряд ли Тьяго против россиянина зацепит хотя бы один сет.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 30.5 за 1.80.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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