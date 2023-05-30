Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина на Открытом чемпионате Франции стартует матчем с 16-летней чешкой Брендой Фрухвиртовой. Игра первого раунда пройдет 30 мая и начнется не ранее 15.30 по московскому времени. В России легально не транслируют «Ролан Гаррос». Прежде теннисистки никогда друг против друга не играли.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, уроженка Москвы — однозначный фаворит встречи: поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.07, что составляет примерно 92% вероятности. Выигрыш чешки предложен с котировкой 8.50 (8%).

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• тотал больше 17.5 гейма идет за 1.67, ТМ 17.5 — за 2.19;

• тотал больше 18.5 гейма можно взять за 2.00, ТМ 18.5 — за 1.82.

Рыбакина подходит к «Ролан Гаррос» сразу после победы на «мастерсе» в Риме, где по ходу турнира обыграла первую ракетку мира польку Игу Свентек. Неудивительно, что спортсменка из Казахстана считается таким серьезным фаворитом: ее победа с форой (-6.5) гейма доступна за 2.06, Ф2(+6.5) оценена в 1.77.

16-летняя Фрухвиртова еще ни разу не побеждала на уровне WTA-тура. Индивидуальный тотал Бренды больше 5.5 гейма можно оформить за 1.68, ИТМ2 (5.5) — за 2.10.

Индивидуальный тотал Рыбакиной больше 12.5 гейма доступен за 2.50, ИТМ1 (12.5) — за 1.49.

Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Бренда Фрухвиртова

Рыбакина находится в хорошей форме — только что выиграла «мастерс» в Риме и в 2023 году показывает наилучший процент побед в карьере (78.9%). Фрухвиртова же еще точно не готова конкурировать с четвертой ракеткой мира. 16-летняя чешка ни разу не побеждала в основе турниров WTA — только в квалификации. Вряд ли первой жертвой подростка окажется одна из лучших теннисисток мира.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-5.5) за 1.51.

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