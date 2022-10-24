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Сегодня, 11:15

«Урал» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 24 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Урал» — «Крылья Советов» 24 октября 2022 года
Евгений Коростелев
«Крылья Советов» празднуют гол.
Фото Официальный сайт «Крыльев Советов».

24 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу встретятся команды из нижней половины таблицы — «Урал» примет «Крылья Советов». Игра состоится в Екатеринбурге на Центральном стадионе и начнется в 17.30 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Кирилл Левников. Прямую трансляцию в 17.25 мск включат сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
24 окт, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Крылья» небольшим фаворитом. Победа самарской команды оценена коэффициентом 2.55, вероятность исхода — приблизительно 39%. Ничья идет за 3.50 (26%), триумф «Урала» — за 2.80 (35%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат выплата в случае успеха составит 3500 рублей.

«Урал» идет на мощной серии из пяти побед подряд во всех турнирах. На то, что хозяева не проиграют, котировка — 1.55.

За тот же отрезок в пять матчей екатеринбуржцы забили 12 мячей (в среднем — 2.4 за 90 минут). ИТБ1 (1.5) оценен в 2.55, ИТМ1 (1.5) — в 1.52. У «Крыльев» те же условия доступны за 2.40 и 1.58 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.86.

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«Урал» обменивается голами с соперниками на протяжении четырех матчей. Вариант «обе забьют» открыт за 1.80, «обе забьют — нет» — за 2.00.

Пенальти идет за стандартные для РПЛ 2.35, удаление — за 3.20.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
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