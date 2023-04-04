Прогнозы на спорт
Сегодня, 13:15
4 апреля «Урал» и «Спартак» проведут ответный матч полуфинала Кубка России Пути РПЛ. Встреча состоится в Екатеринбурге на одноименной арене и начнется в 17.00 по московскому времени. Обслужит игру арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников. Насладиться футболом в прямом эфире с 16.45 мск можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».
«Спартак» — небольшой фаворит встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Победа красно-белых по итогам 90 минут оценена котировкой 2.33, вероятность этого исхода — примерно 42%. Триумф «Урала» доступен за 3.17 (31%), ничья — за 3.32 (27%).
Ставка в 1000 рублей на третью подряд ничью между командами, в случае если она случится, принесет выплату в 3320 рублей.
Команды дважды встречались за последние 30 дней — «Урал» ни разу не проиграл москвичам. Вариант 1Х предложен за 1.60.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.95, ТМ 2.5 — в 1.86. Правда, в последних четырех играх екатеринбуржцев был сыгран «низ».
«Спартак» пропустил в пяти из семи предыдущих матчей во всех турнирах, но при этом забивает в среднем 1.2 мяча в пяти играх кряду. Обмен голами можно взять за 1.74, противоположный исход — за 2.08.
Учитывая невысокую результативность красно-белых и отсутствие сразу троих игроков атаки (Квинси, Соболева и Шамара), эксперты решили, что гости не забьют в предстоящем матче и двух мячей: ИТБ2 (1.5) идет за 2.24, ИТМ2 (1.5) — за 1.66.
Если верите, что игра получится горячей и обернется пенальти + удалением, взять такое развитие событий можно за коэффициент 5.41.
Проход «Спартака» в следующий раунд с учетом серии пенальти предложено оформить за 1.71, «Урала» — за 2.12.
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