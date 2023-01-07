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Сегодня, 11:15

«Вильярреал» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 7 января 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Вильярреал» — «Реал» 7 января 2023 года
Евгений Коростелев
Винисиус.
Фото Global Look Press
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7 января в 16-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» сразится с одним из лидеров турнира — мадридским «Реалом». Встреча пройдет на «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 18.15 по московскому времени. В прямом эфире ее можно увидеть благодаря онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Сесар Сото Градо.

Испания. Лига 1. 16-й тур
07 янв, 18:15. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Реал

Букмекерская компания БЕТСИТИ отдала предпочтение команде Карло Анчелотти. На победу «Реала» можно поставить с коэффициентом 2.12, это приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (24%), успех «Вильярреала» — за 3.40 (29%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа выплата составит 3400 рублей, а чистая прибыль — 2400 рублей.

Вариант «Вильярреал» не проиграет" идет за 1.77. В последних пяти домашних матчах ла лиги против «Реала» «желтая подлодка» добилась ничьих.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.67, ТМ 2.5 — в 2.30.

Мадридцы забивают в среднем 2.33 мяча в ла лиге, валенсийцы — всего 1.13. ИТБ2 (1.5) идет за 1.84, ИТМ1 (1.5) — за 1.54.

На то, что отличатся обе команды, котировка — 1.60. На противоположный исход — 2.34.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — 7.30;

  • успех «Реала» 2:1 — 8.30;

  • 1:0 — за 9.10.

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Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Реал»

«Вильярреал» очень здорово противостоит «Реалу» на домашнем стадионе — пять последних матчей свел вничью. Команда Кике Сетьена довольно стабильна в обороне, а мадридцы не слишком активно громят соперников. Вероятно, матч завершится вничью или минимальной победой гостей (у них интереснее и сбалансированнее состав), но лучше подстраховаться и взять равенство в одном из таймов.

Рекомендуемая ставка: ничья хотя бы в одном из таймов за 1.63.

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ФК Вильярреал
ФК Реал
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