7 января в 16-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» сразится с одним из лидеров турнира — мадридским «Реалом». Встреча пройдет на «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 18.15 по московскому времени. В прямом эфире ее можно увидеть благодаря онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Сесар Сото Градо.

Букмекерская компания БЕТСИТИ отдала предпочтение команде Карло Анчелотти. На победу «Реала» можно поставить с коэффициентом 2.12, это приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (24%), успех «Вильярреала» — за 3.40 (29%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа выплата составит 3400 рублей, а чистая прибыль — 2400 рублей.

Вариант «Вильярреал» не проиграет" идет за 1.77. В последних пяти домашних матчах ла лиги против «Реала» «желтая подлодка» добилась ничьих.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.67, ТМ 2.5 — в 2.30.

Мадридцы забивают в среднем 2.33 мяча в ла лиге, валенсийцы — всего 1.13. ИТБ2 (1.5) идет за 1.84, ИТМ1 (1.5) — за 1.54.

На то, что отличатся обе команды, котировка — 1.60. На противоположный исход — 2.34.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Реал»

«Вильярреал» очень здорово противостоит «Реалу» на домашнем стадионе — пять последних матчей свел вничью. Команда Кике Сетьена довольно стабильна в обороне, а мадридцы не слишком активно громят соперников. Вероятно, матч завершится вничью или минимальной победой гостей (у них интереснее и сбалансированнее состав), но лучше подстраховаться и взять равенство в одном из таймов.

Рекомендуемая ставка: ничья хотя бы в одном из таймов за 1.63.